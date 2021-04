Detienen a dos jóvenes de Jaén por pagar una pizza con un billete falso de 50 euros

Agentes de la Policía Nacional,adscritos a la U.D.E.F. (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) de la Comisaríade Jaén han detenido a dos menores; un chico y una chica que, presuntamente pagaron con un billete falso a un repartidor. Los menores habían salido del instituto donde cursan sus estudios para quedar a comer. Encargaron una pizza abonándola con un billete falso de 50 euros. El chico, supuestamente, había comprado diez billetes de 50 euros pagando 30 por ellos.Estos billetes son fáciles de detectar ya que,en uno de los laterales, en letra pequeña, aparece una frase en inglés (This is no legal tender, its used for motion props) que indica que no es de curso legal.

INVESTIGACIONES

Las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia interpuesta en Comisaría donde el repartidor relataba que habían recibido, a través de un número de teléfono, un pedido para ser entregado en una plaza pública de Jaén. La víctima trasladó dicho pedido siendo abonado por la chica mediante un billete falso de 50 euros, devolviendo 39,05 euros. Una vez realizada la liquidación diaria, la víctima se percató de que el billete era falso.

HABÍA COMPRADO BILLETES FALSOS

Los investigadores recibieron y analizaron el billete, se trataba de uno de los billetes que se utilizan para el cine y otros eventos denominados "de película" o "movie money", usados en rodajes de producciones cinematográficas. Estos billetes son burdas copias de los de curso legal, impresos en papel de baja calidad relativamente fácil de distinguir, con una leyenda en inglés que alerta de que no es moneda de curso legal. En sus investigaciones, los agentes identificaron a los dos menores, presuntos autores de los hechos; ambos de 15 años de edad.

Estos habían salido del instituto dondecursan sus estudios para comer en una plaza pública de la capital. Para ello, contactaron con un establecimiento de reparto de comida a domicilio encargando una pizza. Al llegar el repartidor, el chico entregó a la chica un billete de 50 euros diciéndole que la invitaba a comer. Con éste, abonó al repartidor el precio, entregando al chico la vuelta. La chica manifestó a los agentes que no sabía que el dinero era falso.Posteriormente, la empresa se puso en contacto telefónico con la chica para reclamarle los cincuenta euros. Ante esto, ella conectó con su compañero comentando lo sucedido, a lo que éste le dijo que no se preocupara que si la empresa lo denunciaba jamás llegaría tal denuncia.

Los investigadores, una vez procedida la detención de los menores, descubrieron que el billete falso era uno de los diez que el chico, presuntamente, había comprado por treinta euros.

¿Cómo se detectan los billetes falsos?

Los pasospara detectar un billete falso son sencillos; consiste en tocar, girar y mirar.

Tocar:A través del tacto es posible detectar si el billete es falso. El papel debe tener una textura firme y resistente.

Mirar:Es necesario mirar el billete contraluz para comprobar si tiene la marca de agua y el hilo de seguridad. Otro elemento que se debe apreciar es la ventana situada en banda plateada que muestra un retrato de la diosa Europa, sin embargo, esta medida de seguridad únicamente la llevan los billetes de 20, 50, 100 y 200

Girar:Haciendo este sencillo ejercicio el número verde esmeralda produce un reflejo metálico que se desplaza verticalmente