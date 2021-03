No tires las cajas de pizza: este es el increíble truco con el que podrás tener una vida más ordenada

La cuarentena ha disparado los servicios de la comida a domicilio pero no se trata de algo nuevo. Son muchas personas las que han utilizado en algún momento de su vida este tipo de servicios y uno de los productos favoritos es la pizza. No estamos habituados a que sobre un solo pedazo, pero puede haber ocasiones en las que la comida pueda con nosotros y nos veamos en la tesitura de guardar los restos.

Son muchos los que disfrutan, precisamente, tomándose los pedazos de pizza sobrantes a la mañana siguiente pero más de una vez nos hemos preguntado cómo guardar los restos de la misma. La primera idea que se nos puede venir a la cabeza es guardarla en la nevera (o incluso dejarla sobre la encimera) sobre la caja original. No obstante, ocupan demasiado espacio y podría llegar a convertirse en una auténtica molestia. Este problema queda resuelto gracias, precisamente, a las redes sociales.

El truco para guardar la pizza

Gracias a un usuario de la popular red social Tik Tok, el truco se ha descubierto. Se trata de un vídeo muy breve en el que es capaz de reducir el tamaño de la caja haciendo uso de los diversos pliegues con los que cuenta. El usuario, Nate Andgran, escribió: "Trucos de la vida de la caja de pizza".

Antes de comenzar, se arranca la tapa por completo para utilizar tan solo la base de cartón. A continuación se retiran las solapas laterales, perfectamente marcadas, y se dobla por la mitad. De esta forma podemos crear una caja mucho más pequeña que nos permiten guardarla en cualquier espacio.

El usuario asegura que "todas las cajas de pizza pueden hacer esto", pero el vídeo se volvió viral y la gente le reprochó esta premisa, asegurando que no todas las cajas son iguales. No obstante, otros tantos han querido comprobar que es cierto y han sido muchas personas las que han utilizado este consejo para guardar sus restos de pizza.

El secreto de las pizzas de supermercado

Lo que está claro es que la pizza ha sido capaz de conquistar a todo el mundo y por ello, las que se venden precocinadas o en los supermercados son una alternativa relativamente asequible para quienes desean consumirla. No obstante, lo que no muchos saben es que normalmente no solo llevan pocos productos, sino que el "queso" que contienen no es siempre queso real. Algunas marcas, en su lugar, utilizan un preparado graso sobre el tomate.

Aunque sea más laborioso, desde COPE.es siempre os recomendamos hacer una buena pizza casera. Los ingredientes suelen ser habituales en cualquier despensa y, sin contar el laborioso amasado.