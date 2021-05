El momento de tensión entre Iñaki López y Eduardo Inda en 'La Sexta Noche': “No te olvides”

La holgada victoria de Isabel Díaz Ayuso el pasado 4 de mayo en las elecciones de la Comunidad de Madrid sigue dando que hablar y así ha ocurrido en el programa de 'La Sexta Noche' presentado por Iñaki López.

Como es habitual en el programa, Iñaki López contó con la colaboración de varios tertulianos de diferentes ideologías, entre los que destacó la intervención de Eduardo Inda. En un momento del debate centrado en la presión hospitalaria que está dejando el coronavirus en varias comunidades autónomas, ha hecho que el periodista haya discutido airadamente con el presentador por el manejo de las cifras.

“IÑAKI LÓPEZ: NO, YO NO SOY TERTULIANO”

Ante la insistencia en los datos de la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, Eduardo Inda comenzó a enumerar varias comunidades autónomas en las que la presión hospitalaria es muy parecida y están gobernadas por socialistas. “La Rioja, Navarra...”, momento en el que Iñaki López cortó al tertuliano: “Durante todo el año y las cuatro olas Madrid ha estado arriba siempre”, contestó. “En las cuatro olas ha estado en el top three”, finalizaba el presentador.

En #L6Nsinalarma El tenso momento entre Iñaki López y Eduardo Inda por LA PRESIÓN HOSPITALARIA #Madridpic.twitter.com/P9ScPzZRBR — TVMASPI (@sebas_maspons) May 15, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ante la insistencia del presentador Eduardo Inda le pidió la palabra refiriéndose a él irónicamente como tertuliano: “Señor tertuliano, ¿le puedo responder?", algo que molestó a Iñaki López que insistió: “No no, yo no soy tertuliano, pero tengo que defender los datos que tenemos”.

Mientras Eduardo Inda siguió defendiendo la poca presión hospitalaria que hay en el Hospital Isabel Zendal de Madrid, algo que llamó la atención y sorprendió a los demás tertulianos. “Seguid así, que quedan dos años y tendrá 136 escaños, no habéis entendido lo que pasó hace 12 días en la Comunidad de Madrid, Ayuso está deseando que sigáis así”, comentó. “Echarle la culpa de todo a Ayuso es increíble”, finalizaba.

TAMBIÉN CON ELISA BENI

Iñaki López no ha sido el único al que se ha enfrentado Eduardo Inda en 'La Sexta Noche', Inda también se ha encarado con la periodista Elisa Beni por el papel de Pedro Sánchez en la gestión de la pandemia: "Aquí lo único que vemos es al presidente del Gobierno hacer de Poncio Pilatos y lavarse las manos todos los días", algo que reprochó Elisa Beni. "El presidente del Gobierno os mola bastante", afirmaba Inda, algo que no ha sentado bien a Beni: "¿Quién te ha dicho que a mi me encanta el presidente del Gobierno", preguntaba enfadada.

También te puede interesar:

La crítica de Inda a Irene Montero que ha cortado Ana Rosa: "Eduardo, que has ido a buenos colegios..."

Cambio radical en 'LaSexta Noche': el programa de Iñaki López sufre una modificación por culpa del 4-M

Iñaki López, obligado a pedir disculpas a Ayuso tras meter la pata en La Sexta: "Perdóneme"

Iñaki López detiene a Eduardo Inda en 'La Sexta Noche' tras escuchar su propuesta para RTVE: "No nos ocupa"