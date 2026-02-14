COPE
Podcasts
Córdoba
Córdoba

Escucha el gol de Adrián Fuentes, Córdoba CF 2 - Leganés 0

El gol de Adrián Fuentes llegó en el minuto cinco del primer tiempo, adelantando al Córdoba CF 1-0 frente al CD Leganés, desatando euforia en la afición local.

Córdoba 1 Leganés 0
00:00
Descargar

Escucha el gol de Adrián Fuentes

Fran Durán

Córdoba - Publicado el

1 min lectura0:55 min escucha

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE CÓRDOBA

COPE CÓRDOBA

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

12:00H | 14 FEB 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking