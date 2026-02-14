Escucha el gol de Adrián Fuentes, Córdoba CF 2 - Leganés 0
El gol de Adrián Fuentes llegó en el minuto cinco del primer tiempo, adelantando al Córdoba CF 1-0 frente al CD Leganés, desatando euforia en la afición local.
Córdoba - Publicado el
1 min lectura0:55 min escucha
Escucha en directo
En Directo COPE CÓRDOBA
COPE CÓRDOBA
"Saber que uno es amado. No se me ocurre mejor razón para recorrer esto que llamamos vida"
Cristina L. Schlichting
Lo último
Un Celta - Depor soñado en juveniles
1:00 min
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h