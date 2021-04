La crítica de Inda a Irene Montero que ha cortado Ana Rosa: "Eduardo, que has ido a buenos colegios..."

En 'El Programa de Ana Rosa' este lunes han hablado sobre las críticas que ha recibido la ministra de Igualdad por el uso del lenguaje inclusivo en un discurso de campaña en el que hablaba de "todas, todos y todes". Sobre esta cuestión se ha pronunciado Eduardo Inda en estos términos: "Esto es una gilipollez. Cualquier persona que esté viendo la televisión pensará lo mismo, que es una gilipollez".

Inmediatamente, Ana Rosa Quintana le interrumpía para decirle lo siguiente: "Eduardo que has ido a buenos colegios y te voy a regañar porque me van a meter el palo porque no te paro. Aquí todo el mundo puede decir lo que quiera, incluso gilipolleces".

Inda cerraba el rifirrafe con Quintana diciendo que "lo dice la RAE. Esto es una gran gilipollez". Un momento de auténtica tensión el que se respiraba en el ambiente a cuenta de Montero y su lenguaje inclusivo. Una polémica que ya ha protagonizado la titular de Igualdad en varias ocasiones, ya que empleó de manera errónea la palabras "portavozas".

Ana Rosa y el colegio de Inda pic.twitter.com/0mF186N8W0 — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) April 19, 2021

"Mañana hay en el círculo de Bellas Artes un acto con diferentes portavoces y portavozas del grupo parlamentario confederal que hablarán con ustedes de la reforma laboral", dijo Montero ante la perplejidad de los periodistas que habían acudido a escuchar sus palabras. La Real Academia de la Lengua Española no admite la palabra "portavozas" y entiende que el término "portavoz" ya engloba ambos géneros.

Para los académicos de la Lengua, "la actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas". De hecho, esta es la razón por la que la Academia considera que "deben de evitarse estas repeticiones, que generan dificultades sintácticas y de concordancia".

Este lunes, Montero volvía a ser noticia por ese lenguaje inclusivo que ha defendido a capa y espada en su último acto de campaña.

Irene Montero, la ministra peor valorada según el CIS

Así se recoge en el Barómetro de abril realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), hecho público este lunes, el primero tras la salida del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha supuesto la primera crisis del Gobierno de coalición.

La marcha de Iglesias ha elevado a la Vicepresidenta Tercera a Díaz y ha supuesto la entrada en el Consejo de Ministros de Ione Belarra, hasta entonces secretaria de Estado de Asuntos Sociales. Tanto Calviño como Robles suelen encabezar el ránking de ministros con mejor puntuación entre los españoles y ésta no es la única ocasión en la que Díaz comparte podio con sus dos colegas, pues el pasado mes de octubre las tres repitieron en sus puestos.

Por contra, los dos ministras con peor nota son Irene Montero y la nueva ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, con un 3,5 de puntuación.