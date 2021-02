Iñaki López detiene a Eduardo Inda en 'La Sexta Noche' tras escuchar su propuesta para RTVE: "No nos ocupa"

Una de las noticias más destacadas de la semana ha sido la marcha de Leonor para cursar Bachillerato. Esta decisión se hacía pública el pasado miércoles y desde entonces, ha plagado horas de reflexión en diferentes medios. En RTVE emplearon un polémico rótulo que obligó a Rosa María Mateo, la administradora del ente público a pedir disculpas con el consiguiente cese del guionista responsable.

Sobre esta polémica se ha debatido en 'La Sexta Noche'. Eduardo Inda criticaba la labor de Televisión Española y proponía algo que desataba opiniones dispares en plató: "Siempre he dicho que las televisiones públicas deberían cerrarse porque nuestro dinero público no está para que el gobernante de turno haga propaganda con cargo de nuestros impuestos".

Y continuaba con su discurso diciendo que "Este es un episodio que demuestra lo que son las televisiones públicas; un órgano de propaganda al servicio de los que gobiernan en ese momento". Por el contrario, Jesús Maraña, uno de los tertulianos expresaba lo contrario pues aseguraba que la televisión pública "es un espejo que obliga a las demás cadenas a tener una sensibilidad con el interés informativo".

Para el presentador del espacio, Iñaki López, esta confrontación de opiniones no era de interés. "No es RTVE lo que nos ocupa", espetaba. Con esta contundente frase, el periodista interrumpía esa lucha dialéctica entre Eduardo Inda y Jesús Maraña. Mientras Inda apostaba por el cierre del ente, Maraña indicaba lo contrario.

Así se produjo otro tenso debate entre Iñaki López y Eduardo Inda: "Ni de Sánchez ni Iglesias"

Cuando faltaban unas semanas para despedir 2020, el presentador de 'La Sexta Noche' y Eduardo Inda protagonizaron un conflicto similar al vivido este sábado. "Quiero precisar un dato que ha dado antes Antonio Maestre de Madrid", comenzó diciendo Inda durante el debate sobre la crisis que está viviendo el Gobierno de coalición. "Eso es del tema anterior, Eduardo. No podemos", le explicó el comunicador tras pedirle "brevedad".

"Voy rápido", le suplicaba el periodista. "No, es que no podemos, de verdad. Tenemos que opinar de esto. Os acabo de pedir brevedad que tengo ahí esperando a Cristina Almeida", declaró el presentador muy firme.

"Eduardo, si te pido por favor que hables de lo que estamos hablando…", le replicó López antes de perder la paciencia. "Si no quieres que hable no me invites al programa", le amenazó el director de OKdiario algo alterado. De similar forma acababa el debate que lo sucedido este sábado en 'La Sexta Noche'.