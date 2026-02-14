Escucha el gol de Adrián Fuentes, Córdoba CF 2 - Leganés 0
En el minuto 69, Mikel Goti marcó el segundo tanto para el Córdoba CF, ampliando la ventaja y consolidando el dominio del equipo ante su afición.
Córdoba - Publicado el
1 min lectura0:35 min escucha
