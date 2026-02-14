COPE
Podcasts
Córdoba
Córdoba

Escucha el gol de Adrián Fuentes, Córdoba CF 2 - Leganés 0

En el minuto 69, Mikel Goti marcó el segundo tanto para el Córdoba CF, ampliando la ventaja y consolidando el dominio del equipo ante su afición.

Córdoba 2 - Leganés 0
00:00
Descargar

Córdoba 2 - Leganés 0

Toni Cruz González

Córdoba - Publicado el

1 min lectura0:35 min escucha

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE CÓRDOBA

COPE CÓRDOBA

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

13:00H | 14 FEB 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking