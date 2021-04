La advertencia de Kiko Rivera a Jesús Calleja antes de viajar a Nepal: "Por tus muelas"

Otro de los actuales culebrones del corazón más allá del protagonizado por Rocío Carrasco y Antonio David Flores, es la lucha por la herencia que mantiene Kiko Rivera con su madre, Isabel Pantoja.

El Dj ha vuelto a ser noticia en las últimas horas, Kiko ha decidido embarcarse en una nueva aventura con el presentador de Mediaset Jesús Calleja para la grabación de un nuevo programa. Así lo compartía en su Instagram con una fotografía en el aeropuerto Adolfo Suarez Madrid Barajas, no sin antes advertir a Calleja: “¿Qué os parece mi aventura? Jesús Calleja lo vamos a gozar...Por tus muelas no me hagas andar demasiado. Hora de desconectar y disfrutar! Os iré informando”, escribía el hijo de la tonadillera.

KIKO 'SE CUELA' EN UNA BODA

Tras hacer las maletas junto al equipo de 'Planeta Calleja', el marido de Irene Rosales y padre de tres hijos, ya ha comenzado a compartir los momentos con sus seguidores. El primero ha sido un vídeo que ha publicado en su Instagram: "Aquí en Nepal y me he colado en una boda, bueno, no me he colado, es aquí en el hotel", afirmaba.

Tras acercarse y saludar a la cámara, el Dj ha querido respetar el silencio que reinaba en la boda: "Me parece brutal, ni 24 horas llevo en Nepal y ya estoy en una boda, ¡vivan los novios!" gritó después.

LA ADVERTENCIA DE SU HERMANO

Cayetano, hermano de Kiko Rivera conoce bien a Jesús Calleja ya que se embarcó junto a él en una de sus aventuras en 2017, una experiencia que le ha valido para advertir a su hermano: "Hermano, vigila que Jesús pone a todo el mundo a trabajar y él se busca cualquier excusa para no hacer nada!", escribía.

LA REAPARICIÓN DE ISABEL PANTOJA

Una retirada y un viaje temporal que le viene bien al hijo de Isabel Pantoja, que ha visto deteriorada la relación con su madre en los últimos meses afirmando que no pararía hasta que su madre le devuelva a él y a sus hermanos, Fran y Cayetano, todo lo que les pertenece de la herencia de Paquirri.

Por su parte, la cantante andaluza se ha dejado ver por las cámaras tras varios meses encerrada en su casa de Cantora con la compañía de su madre, Doña Ana y su hermano, Agustín Pantoja. La artista de 64 años ha sido fotografiada esta misma semana en el aeropuerto de Jerez con personas de su confianza para retomar los proyectos de televisión.

Mediaset confirmó a finalez de marzo la participación de la tonadillera como jurado en el concurso 'Top Star, ¿cuánto vale tu voz?', un concurso musical presentado por Jesús Vázquez en el que compartirá jurado con Danna Paola y Risto Mejide.

