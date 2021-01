Kiko Rivera silencia el 'Deluxe' con una desesperada petición a Isabel Pantoja: "Me cuesta muchísimo"

Kiko Rivera ha regresado a Telecinco para conceder una nueva entrevista a Jorge Javier Vázquez, en la que ha desvelado el punto en el que se encuentra la relación con su madre, Isabel Pantoja.

Desde hace varios meses, la relación entre la tonadillera y el hijo de Paquirrri está rota después de que el artista desvelase también en Telecinco algunos secretos familiares relacionados de forma directa con la herencia del torero, que desde su fallecimiento ha sido punto de discusión entre Isabel Pantoja y los hijos del diestro.

En este sentido, desde hace varios años, los hermanos Rivera han reclamado la parte de herencia que les correspondía tras el fallecimiento de su padre, una entrega que nunca se produjo porque la artista había denunciado que esos bienes habían sido robados en la finca de Cantora.

Kiko Rivera se enfrenta a Isabel Pantoja

Este es el punto detonante que supuso el enfrentamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, ya que el marido de Irene Rosales anunció públicamente en Telecinco que había tenido acceso a una habitación en Cantora donde se encontraban todos esos bienes. A partir de este momento, el silencio de Isabel Pantoja ha sido la tónica dominante en la finca más famosa de nuestra televisión en medio de muchos rumores y acusaciones que han provocado un auténtico huracán en el clan Pantoja. A partir de estas palabras, Kiko Rivera se ha apoyado en sus hermanos por parte de padre, Fran y Cayetano, con los que se le ha visto en varias ocasiones e incluso acompañándoles a visitar a otros familiares.

Aparte de la herencia, otro de los puntos más importantes de la polémica son los relacionados con los supuestos poderes con los que Isabel Pantoja y su hermano Agustín habrían actuado en nombre de Kiko Rivera, ya sea para la solicitud de créditos o para volver a hipotecar la finca de Cantora. En este sentido, el deejay ha querido ser tajante. En este sentido, este domingo, Kiko Rivera ha decidido volver a sentarse con Jorge Javier Vázquez en el plató de Telecinco y ha querido dar un ultimátum a su madre para intentar buscar una solución cordial lo antes posible.

El ultimátum de Kiko Rivera a su madre

"Le doy 24 horas como hijo para que, por favor, se ponga en contacto conmigo cómo ella quiera. Si no lo hace voy a tener que tomar las medidas de pedirles y rendirles cuentas de todo lo que hayan hecho con esos poderes a mi nombre. Es algo que me cuesta muchísimo. Me imagino que tendrá que llegar un requerimiento del notario y tendrán que rendir cuentas, me imagino que mi tío Agustín y mi madre, de todo lo que han hecho. Si han pedido 1.200.0000 euros me tendrán que decir dónde está ese dinero", ha sentenciado Kiko Rivera.

