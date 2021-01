La inesperada decisión de Isabel Pantoja ante su distanciamiento con Kiko Rivera: "Tierra de por medio"

El continuo enfrentamiento con su único hijo podría estar colmando la paciencia de Isabel Pantoja. La relación entre Kiko Rivera y su madre es al parecer un abismo a día de hoy. Todo saltaba por los aires cuando el propio Kiko aseguraba en una entrevista con Mila Ximénez que su madre le habría engañado respecto a la herencia de su padre, quien fallecía mientras toreaba en la plaza de toros de Pozoblanco, en Córdoba. Entonces Kiko apenas tenía un año.

Desde entonces, madre e hijo siempre han estado muy unidos. Por eso, ante estos acontecimientos tan difíciles para la familia, la cantante estaría planteándose irse de España. Según el programa "Socialité", que emite Telecinco, el destino que habría pensado la tonadillera es América.

AMÉRICA, ¿EL PRÓXIMO DESTINO DE ISABEL?

En este país, Isabel tiene fuertes lazos, ya que ha sido un destino muy constante a lo largo de su carrera profesional. Los que la conocen aseguran que es un lugar donde se siente tranquila y muy querida.

Concretament estaría pensando trasladarse a México, donde Isabel Pantoja guarda importantes amistades, como la de la actriz Mariana Seoane. Pero no es la única opción que estaría barajando Isabel Pantoja, que ha pasado las Navidades recluida en la finca de Cantora mientras Kiko Rivera ha disfrutado de estas fechas tan especiales junto a sus hermanos mayores, Fran y Cayetano Rivera.

TIERRA DE POR MEDIO

Mientras la relación con Kiko Rivera parece cada vez más insalvable, según aseguran desde el entorno del Dj, Isabel Pantoja estaría pensando en otro destino para empezar una nueva vida, alejada de los focos. Miami podría ser otro lugar para que la cantante fijse su residencia, aunque parecería menos improbable.

Otro de los países que ha sonado fuerte ha sido Chile, y es que Isabel Pantoja habría recibido una oferta de un talent infantil en el país andino. Mientras Isabel se estaría planteando dar un giro a su vida de 180 grados,Kiko ha puesto en valor en los últimos tiempos la distante relación que mantiene con su madre: "Tienes derecho a tomar distancia con las personas que de forma consciente o no te hacen daño...incluso si es tu madre. No se puede luchar contra quien no lucha por tenerte". Unas palabras que reflejan la situación que ambos atraviesan.

