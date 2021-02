Isabel Gemio, tras su encontronazo con María Teresa Campos: "No quiero alimentar la bola"

El encontronazo que Isabel Gemio y María Teresa Campos tuvieron tras la tensa entrevista que la extremeña hizo a su compañera para su canal de YouTube, sigue trayendo cola. Ante el duro enfrentamiento de ambas comunicadoras, sus seguidores se mostraron muy disgustados.

Ahora son las protagonistas de la polémica quienes intentan zanjar este episodio que ha resultado tan desagradable para ambas. Si en su primera aparición pública, la malagueña pedía respeto para Isabel Gemio, ahora es la extremeña quien ha hablado. Y lo ha hecho desde la enorme admiración que siente por la que fuera pareja de Arrocet.

LA ALEGRÍA DE ISABEL

La presentadora de “Sorpresa sorpresa” no ha tenido ningún reparo en pronunciarse abiertamente cuando le han preguntado por el nuevo programa televisivo que presentará María Teresa en Mediaset.

María Teresa Campos necesitaba más adrenalina.

La adrenalina: pic.twitter.com/4tRE9ygIpk — Mediaset España (@mediasetcom) January 31, 2021

Isabel Gemio ha respondido que se alegra muchísimo. Además, ante la pregunta sobre si le gustaría ser entrevistada por la andaluza, Gemio no cierra ninguna puerta. Y ha respondido con un: “Eso dependerá siempre de ella y del equipo”.

"YO NO NECESITO DE TODO ESTO"

La actitud de la comunicadora ha sorprendido gratamente, quien ha dejado claro que su pretensión es que las aguas vuelvan a su cauce: “Yo no quiero alimentar más la bola. Yo no necesito de todo eso, vivo muy bien en tercero, quinto o sexto plano.”

Isabel ha reconocido que nunca le han gustado las polémicas, por eso tras este capítulo con la malagueña, prefiere cerrar capítulo y quedarse con el respeto que siente hacia su compañera en el terreno profesional.

MARÍA TERESA CAMPOS, VISIBLEMENTE MOLESTA

La entrevista de Isabel Gemio a la malagueña se torció cuando Gemio le recordó a María Teresa Campos que estaba a punto de cumplir 80 años. Esto no le sentó nada bien a la comunicadora, y a partir de ahí la entrevista fue de mal en peor.

Finalmente, Campos sorprendía a Isabel Gemio y al público con un: “Bueno, por favor, termina el tema ya. De verdad te lo digo, estoy cansada ya. No vengo a una terapia, he venido a una entrevista”.

EL MOMENTO EN EL QUE ISABEL "SE DESCOLOCA"

Posteriormente a la entrevista, Isabel se pronunciaba también en el canal de YouTube: “No estuvo positiva de entrar, de explicarse. No quería entrar en nada, me di cuenta muy pronto y me empecé a sentir descolocada”.

Ahora, ambas quieren olvidar este momento y que todo vuelva a la normalidad.

