Carlos Canal, en El Partidazo de COPE: "Me voy a dejar la piel para disfrutar la etapa en casa"

En España, a 21 de agosto, hay más de 40 incendios forestales activos. Afectan, sobre todo a Galicia, Castilla y León y Extremadura. En la zona de Galicia preocupa especialmente los de Chandrexa, con 17.500 hectáreas quemadas, y el de Larouco con unas 15.000. Hasta ahora, se han arrasado más de 60.000 hectáreas allí.

En El Partidazo de COPE, José Luis Corrochano entrevistó a Carlos Canal, ciclista del Team Movistar que participará en la próxima Vuelta ciclista a España. Él es de un pueblo de Ourense y así contó la forma en la que está viendo los incendios: "Es una verdadera pena. Te parte el corazón ver como están quedando los alrededores porque al final es nuestra zona de entrenamiento diaria en la que pasas tu vida ciclista. He tenido la fortuna de no tener daños personales."

También se quiso acordar de la población de la provincia de Ourense que ha tenido que lamentar diferentes tipos de pérdidas: "Es durísimo para toda la gente de la provincia ya que la gran mayoría vive del campo, la agricultura y la ganadería y por culpa de estos incendios han perdido terrenos y plantaciones. Por suerte todo el pueblo se ha unido para intentar luchar por lo que está pasando y la verdad es que lo están llevando lo mejor posible.”

Una de las etapas de La Vuelta transcurrirá por Galicia, concretamente desde O Barco de Valdeorras hasta el Alto de El Morredero, la zona cero de uno de los incendios. Para terminar, Carlos dejó claro que será un momento duro pedalear con la bicicleta por ese paisaje y que intentará luchar por la victoria: " Es una zona de mucha montaña y naturaleza. Pasar por allí y ver como se ha quedado no será fácil de digerir. Espero que el paso ayude a dar visibilidad al problema que se está viviendo en toda España. Por otro lado me voy a dejar la piel por lo menos para disfrutar la etapa de casa y hacerlo lo mejor posible".

