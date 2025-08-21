Álvaro García, en El Partidazo de COPE: "Nunca soñé alcanzar estas cosas"

El Rayo Vallecano dio un gran paso para meterse en la fase de grupos de la Conference League después de ganar 0-1 al Neman con un gol de Álvaro García, con el que hablamos en El Partidazo de COPE: "Contento por meter el gol, acercarnos un poquito más al sueño de meternos y muy feliz". El delantero contó como fue el partido: "Esperábamos el partido, un rival duro que ha hecho su juego de estar encerrado y balones largos, estando muy cerrados. Hemos podido abrir la lata. Sin público, ha sido difícil meterse en el partido".

Álvaro está cerca de ser el futbolista con más partidos en el Rayo: "Ojalá que pueda alcanzar esa cifra que queda para la historia. Estoy súper feliz aquí, nunca soñé alcanzar estas cosas. Salí tarde y nunca jugué en una cantera grande de Sevilla; es muy bonito poder conseguir estas cosas".

Ahora, el Rayo tendrá que cerrar la eliminatoria el próximo jueves en el estadio de Vallecas.