El inesperado piropo de Chenoa a David Bisbal antes de su boda: "No es fácil"

La complicidad entre Chenoa y David Bisbal surgió desde el primer momento en la Academia de "Operación Triunfo". Era la primera edición y conocíamos a dos jovencísimos aspirantes: David Bisbal y Chenoa. Los lazos se fueron estrechando cada vez más entre ambos, y la química entre ellos llegó a su culmen cuando ambos interpretaron "Escondidos".

Cuando abandonaron la Academia, mantuvieron una corta pero intensa relación. Han pasado dos décadas desde que se conocieron. Pero Chenoa sigue sintiendo un enorme respeto por el almieriense. Ahora lo ha vuelto a demostrar en el programa "Tu cara me suena", donde colabora como coach.

CHENOA, SIN PALABRAS ANTE LA IMITACIÓN DE BISBAL

Tras la imitación que hizo uno de los concursantes, Jorge González, de David Bisbal, llegaba el veredicto, y le tocaba a Chenoa valorar la imitación . El concursante interpretó el tema “Lloraré las penas”, y pudimo verlo caracterizado como el almeriense con los rizos que llevaba cuando él y Chenoa se conocieron.

La caracterización fue magistral. El vestuario era prácticamente idéntico al del cantante almeriense; y sus gestos y su actitud recordaban mucho a Bisbal.

"BISBAL SALÍA A COMERSE EL MUNDO"

Tras su actuación, era el turno de los coaches. La cantante Lolita valoró muy positivamente su actuación con estas palabras: “Te he visto bien a nivel fuerza, energía. En ese momento Bisbal era un toro, salía a comerse el mundo. Es un artista de los pies a la cabeza, por lo que es muy difícil lo que has hecho hoy”.

Otro de los colaboradores, el humorista Carlos Latre, valoraba también la actuación: “El cuerpo muy bien, los gestos también”, aunque su valoración no era tan positiva como la de la hija de Lola Flores. “Los requiebros estaban bien, él es más nasal”.

PARA CHENOA, BISBAL NO TIENE COMPETIDOR

Sin embargo, la valoración más esperada de la noche era la de su ex pareja. Chenoa no solo valoró la interpretación del concursante, si no que aprovechó para destacar el enorme talento de su compañero de "Operación Triunfo", con el que mantiene una buena relación. De hecho, entre los primeros invitados a la boda de Chenoa estaba el almeriense. Ahora, debido al coronavirus no sabemos si el almeriense asistirá a la boda de su ex pareja.

Lo que sí podemos afirmar es que la mallorquina solo tiene buenas palabras para el que un día fue su gran amor. Chenoa decía sobre Bisbal: “Tampoco es fácil hacer lo que hace él, lo ha demostrado durante muchísimos años y hay que decir que lo que parece fácil no lo es y Bisbal no tiene competidor”.

