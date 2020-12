Toñi Moreno se queda cortada en una entrevista con Chenoa: "No me has invitado"

Toñi Moreno y Chenoa se encontraban en el programa ‘Un minuto de vida’, la gala benéfica que la andaluza ha presentado enCanal Sur.

La conversación entre ambas estaba siendo muy relajada. Juntas estaban contando cómo les había afectado en lo personal la crisis del coronavirus. Fue entonces, cuando como era de esperar, salió el tema de la boda de la colaboradora de "Tu cara me suena" con Miguel Sánchez Encinas, que ha tenido que ser aplazada a acusa de la pandemia.

"NO ME HAS INVITADO"

En ese momento, Toñi le dijo a la mallorquina en tono de broma: “no me has invitado”. Con la misma naturalidad, la concursante le dejó claro que no pensaba invitarla.

Nuestro sincero agradecimiento al equipo directivo y técnico de @canalsur, profesionales de #HappyEndingtv y @aldpd a la cabeza. Y a los presentadores de #UnMinutodetuVida: @tmorenomorales@MercheOficial y @Enrique_chef, por hacer posible que #PequeñasSoluciones cambien el mundo pic.twitter.com/b9dQY1ZQX9 — UNICEF C. Andalucía (@UNICEFAndalucia) December 1, 2020

Chenoa le dijo a Toñi: “Voy a invitar a menos gente todavía. El que tenía invitación no sé si le va a volver a llegar”. Y aprovechó para dejar claro que por el momento ella y su pareja no han fijado una nueva fecha para el enlace matrimonial.

La fecha inicial estaba fijada para el pasado 14 de junio en una ceremonia civil a la que tenía previsto invitar a algunos de sus compañeros de "Operación Triunfo", incluido David Bisbal, con el que mantuvo una relación tras salir de la Academia y con quien mantiene una excelente relación.

Según desveló la novia en su día, para ese día tan especial había elegido un diseño de Hanníbal Laguna para darle el sí quiero a su novio, el médico que le pidió matrimonio en Roma. "Me dijo que me iba a hacer una foto y cuando me di la vuelta estaba de rodillas con un anillo en la mano", contaba Chenoa cuando se hacía pública la noticia.

"YA TENDREMOS TIEMPO"

Chenoa se mostró igual de ilusionada con su boda y muy tranquila ante la cancelación, ya que tiene claro que lo importante ahora es la salud: “Ya tendremos tiempo. Me gustaría hacer una boda tranquila y sin que se contagie nadie”.

Toñi Moreno desveló también que ella tenía previsto bautizar a su hija Lola en 2020, pero tampoco ha podido ser. Y así se lo contaba a la cantante: “Dije, voy a hacer un bautizo en El Rocío y voy a tirar la casa por la ventana”. Por el momento no ha podido ser.

El Rocío 2018: El salto de la reja, 15 minutos eternoshttps://t.co/vHrVM0FTNfhttps://t.co/vHrVM0FTNf — El Rocio (@El_Rocio_Huelva) May 21, 2018

