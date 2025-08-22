Alberto Díaz se pierde el Eurobasket por lesión: "Hay que ser honesto"

España perdió en la noche del miércoles su penúltimo partido de preparación para el Eurobasket ante Alemania (105-106). Los españoles llegaron a la prórroga y en la última acción tuvieron el tiro ganador en las manos de Darío Brizuela, pero su lanzamiento no entró y el triunfo se lo quedó la selección entrenada por Álex Mumbrú.

Después del partido saltaron todas las alarmas. En la zona mixta del Movistar Arena, cuando Sergio Scariolo confirmó a los medios de comunicación que Alberto Díaz no formará parte del equipo en el Eurobasket.

En El Partidazo de COPE hablamos con el jugador tras hacerse oficial su importante baja: "Ha sido duro porque uno lo piensa, dice que sí mentalmente... pero ha sido hoy. El equipo se tenía que definir y estar centrado en el campeonato, no esperando a si yo llegaba". Alberto explicó que "No se ha podido porque no llegaba al 100%. Los servicios médicos y la Federación me han hecho todo, Scariolo me ha esperado pero lo más honesto es que vaya un jugador que esté al 100%. Hay que ser honesto por el compañero".