Eugenia Osborne y Fabiola juntas por Madrid: “No he pensado en acudir a la boda"

Que Fabiola y Bertín Osborne están dando un gran ejemplo con su separación lo dejan claro las últimas noticias sobre la venezolana y el andaluz. En las últimas horas una de las hijas del artista, Eugenia Osborne, era vista por las calles de Madrid acompañada por Fabiola, ya expareja de su padre, algo que demuestra la buena relación que mantiene la familia.

Desde que la prensa conocía la separación entre Bertín y Fabiola a principios de año después de más de una década juntos, ambos han dejado claro que la separación se iba a llevar a cabo de mutuo acuerdo, sobretodo por el cuidado y la crianza de Carlos y Kike, los hijos en común de la pareja y aún menores de edad,

"NO HE PENSADO EN NADA DE ACUDIR A LA BODA, YA VEREMOS"

Durante el paseo que mantuvieron por Madrid Fabiola Martínez y Eugenia Osborne fueron preguntadas por la prensa. Uno de los temas de conversación en la familia es la reciente noticia de la boda de la menor de las hijas de Bertín Osborne, Claudia, con su pareja José Entrecanales, un enlace al que Fabiola ya afirmó que no acudiría.

"Eso que se lo tenéis que preguntar a ella, nosotras no opinamos, José es estupendo y sobretodo es que ella es muy feliz, estamos muy contentos por ella", afirmaba la hermana de Claudia. Por su parte Fabiola aclaró no tener mucha más información: "Yo mucha información no tengo más que la noticia que claro que nos alegramos todos", decía, afirmando que no se ha parado a pensar en si finalmente acudirá o no a la boda: "La verdad es que no he pensado en nada de eso, pero ya veremos".

LAS HIJAS DE OSBORNE, DE ACTUALIDAD

Claudia es la menor de las tres hijas que el andaluz tuvo con Sandra Domecq y ya habría empezado los preparativos de la boda. Al igual que sus hermanas, Claudia se decantó por la moda y estudió Diseño Gráfico en el Instituto Europeo de Diseño de Madrid. Sin embargo, luego comenzó Derecho en la Complutense y, en 2014, se fue a Nueva York para hacer un máster.

Alejandra, con 42 años es la mayor de las hermanas y con 34 años Eugenia Ortiz Domecq es la más conocida a ojos del público y desde hace varios se dedica al mundo de las redes sociales como influencer e imagen de firmas de moda y belleza.

Por otro lado, aunque Ana Cristina Portillo no es hija de Bertín Osborne, este la considera como suya. Ana Cristina es fruto de la relación de Sandra Domecq, su madre, con Fernando Portillo, y a pesar de ello está muy unida a sus hermanas mayores y es una más de la familia.

