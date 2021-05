El sorprendente comentario de Paz Padilla que dejó boquiabierto a Bertín Osborne

Paz Padilla y Bertín Osborne vivieron un momento curioso en el último capítulo de “El Show de Bertín”. La cómica andaluza ha vivido un año muy complicado por el fallecimiento de su madre y también por el de su marido y, aunque su registro más habitual es el de la comedia, mantuvo un diálogo con Bertín que podría catalogarse de melodramático.

Al inicio del programa, Osborne saludó a Padilla y esta le contestaba diciéndole: "Hola Bertín, ¿cómo estás? Estamos los dos 'free', ¿no? Tú divorciado y yo viuda, o sea que podemos comenzar algo nuevo".

Al veterano presentador, que recientemente ha roto su última relación, esa reflexión le descuadró y prefirió tomárselo como una broma y contestó con una sonrisa franca que fue bien acogida -desde la resignación- por Paz Padilla: "Hay que ver... ¡quién nos lo iba a decir, eh! Hace un año, lo que nos cambia la vida".

La conversación de Paz Padilla con Bertín Osborne

La serenidad con la que Paz se ha mostrado en todo momento, sin embargo, compartió con toda una bonita reflexión y es que es de lo más admirable, ya que Paz nos muestra que hay que ver la vida con lógica y con optimismo, hay que entender la vida y sobre todo como bien explica la propia presentadora: "La muerte es parte de la vida. Me sostiene pensar que su muerte tiene sentido". La madre de Anna Ferrer quiso dejar claro que se encuentra en un buen momento de su vida y más cuando reconoce que Antonio la acompaña cada día y le ha ayudado con su libro y a lograr las metas que se sigue proponiendo.

Durante el programa, Padilla evocó con ternura la figura de su pareja, Antonio Juan Vidal: “Yo amo a Antonio. La única manera de sentir amor es no sintiendo miedo. Si tienes amor no le tienes miedo a morir. Yo lo que quería es que la gente supiera que Antonio había sido muy feliz. Es la mejor lección de vida y de muerte que me han dado”. También recordó sobre el comienzo de su relación: "Cuando me separé fui para mi tierra para intentarlo con él. Creo que él me eligió para poder morir y ahora me está ayudando él a mí".

. @pazpadilla a @BertinOsborne “Estamos los dos Free, tu separado y yo viuda a ver si hacemos algo” pic.twitter.com/3kFWwPhQqY — TVMASPI (@sebas_maspons) May 6, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Padilla dejó también pinceladas de su humor cuando contó una de las anécdotas de una de sus amigas, que en el mismo tanatorio le dijo a la cómica: "Yo sé que tú le querías mucho (la mujer estaba llorando), pero ¿sabes lo que te digo? Que tenía otra”.

La presentadora de ‘Sálvame’ podido contar con su hija en todo este proceso. Un papel digno de admiración por el apoyo sin condiciones a su madre y a Antonio: “Mi hija, Anna, está siempre muy pendiente de mí. Es tan madura y ha sabido respetar mi espacio… Ten en cuenta que cuando yo le digo que quiero que Antonio muera en casa, también era su casa, y para ella era vivir el acompañamiento de Antonio en la habitación de al lado”. Padilla ya ha explicado en varias ocasiones que Anna no tenía por qué haberlo hecho, ya que Antonio no era su padre, sino el marido de su madre. “Anna decidió estar conmigo y con él. Se entregó en cuerpo y alma, se sentaba allí, a su lado, le daba la mano. Y me pareció una niña tan generosa con él, que era mi marido, no era su padre, aunque luego he descubierto que lo sentía mucho como padre. De hecho, el Día del Padre lo felicitó… ¡No sabía que lo quería tanto!”, detalla la humorista, en forma de agradecimiento al amor mostrado por su hija a su marido.

También te puede interesar:

-Paz Padilla deja a Bertín Osborne sin palabras con la reflexión que hace sobre la muerte de su marido

-Paz Padilla: el choque con Malú por el que fue amenazada de muerte y su verdadera actitud fuera de 'Sálvame'