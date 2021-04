La razón por la que Fabiola no acudirá a la boda de Claudia Osborne: "Hay cosas que no son fáciles"

Hace unos días se conocía la próxima boda de la familia Osborne, el enlace de Claudia Osborne, la menor de las hijas de Bertín, que próximamente se dará el se dará el 'si quiero' con su actual pareja José Entrecanales y una de las incógnitas era si, tras la reciente separación este año entre Fabiola y Bertín, la venezolana acudiría al enlace.

A pesar de que Claudia Osborne es fruto de la relación de Bertín con Sandra Domecq, Fabiola, junto a Carlos y Kike, sus hijos en común con Bertín, siempre han mantenido una buena relación, pero ha sido en las últimas horas cuando la modelo se ha pronunciado sobre la unión de Claudia y José.

“HAY COSAS QUE TODAVÍA NO SON FÁCILES”

La venezolana ha respondido a las preguntas de los compañeros de Europa Press: “Estoy encantada de que se case, no tengo mucha información porque se acaba de anunciar pero feliz, la familia crece” respondía. Ha sido entonces cuando Fabiola ha mostrado sus dudas sobre si acudirá o no al enlace: “Bueno, me encantaría pero creo que hay cosas que todavía no son fáciles, en el fondo son cosas que pueden confundir, todavía hace falta que pase un poquito más de tiempo”.

BONITAS PALABRAS PARA CLAUDIA

Sin pensamientos ya de acudir al enlace, Fabiola ha querido tener bonitas palabras para la menor de las Osborne: “Claudia es una niña que es maravillosa, las tres son maravillosas, pero con Claudia siempre me he sentido yo más identificada por la personalidad que tiene, me encanta”, afirmaba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Respecto al futuro novio, José Entrecanales, dice Fabiola que ya lo conocía y que es un encanto de niño: “Hemos estado con él alguna vez comiendo antes de la pandemia, que nos ha fracturado a todos, y es un encanto de niño, es maravilloso”.

“ES MOMENTO DE TOMAR UN POCO LAS RIENDAS”

En esta nueva etapa que Fabiola disfruta al cuidado de Carlos y Kike, sus hijos en común con Bertín, la venezolana aclaraba sentirse bien y en un “momento de organizar, gestionar y tomar un poco las riendas, ordenar un poco las cosas”.

“Ahora estoy más cerca de Madrid, más cómoda para todos y con Kike prefiero estar en un piso de una planta, hay que buscar casas adaptadas, estamos en ello” aclaraba ante los kilómetros que separan a Bertín de Fabiola y sus dos hijos.

Por otro lado se mostraba sorprendida por la gran acogida y el respeto de su separación en los medios: "Un divorcio no tiene porque ser siempre una guerra, no digo que hay que celebrarlo, pero hay que ver esa valentía de reconocer que es lo mejor para nosoros y para nuestros hijos en un momento dado", aclaraba la modelo.

También te puede interesar:

Fabiola desvela por qué no se ha divorciado aún de Bertín Osborne: "Es un compromiso"

Bertín Osborne, agradecido con Fabiola tras sus últimas declaraciones: "Me han educado así"

El gesto de Fabiola a Bertín Osborne que retrata el estado de su relación dos meses después de la ruptura

La técnica de autoayuda de Fabiola para superar su separación con Bertín Osborne