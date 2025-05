Nuevo gran apagón en España: El día en pleno verano que puede volver a ocurrir según la inteligencia artificial

Madrid - Publicado el 23 may 2025, 07:51 - Actualizado 23 may 2025, 07:51

Casi un mes después del gran apagón, sigue siendo un tema de actualidad, como ha explicado María José Navarro en su sección 'Lo que hace ruido' en 'Herrera en COPE'.

Por un lado, merece la pena fijarnos en la factura de la luz, y es que es muy probable que vaya a subir o ya lo haya hecho como consecuencia de lo vivido el 28 de abril. Algunas compañías han mandado ya cartas a sus clientes anunciando dicho aumento.

Por otro lado, una de las preguntas más recurrentes es si es posible que vuelva a ocurrir un gran apagón. Según la inteligencia artificial, podría tener lugar el 17 de agosto, en pleno verano, como ha explicado Navarro. Una fecha con buena parte de España volviendo de vacaciones al ser el domingo que cierra la primera quincena del mes de agosto.

Cómo vivió Carlos Herrera el apagón

Al igual que el resto de españoles, Carlos Herrera vivió en primera persona el apagón. Según explicaba minutos después de lo ocurrido, en un primer momento, el comunicador creía que era algo que se estaba produciendo solamente en Sevilla.

Luego, "alguien ha dicho que en León, Galicia... aquí nos encontramos ante algo ciertamente muy grave. Hay gente que esto le ha cogido en ascensores. El que va en un tren y está en mitad de la vía, ahí se va a quedar esperando".

Además, no salía de su asombro y es que aseguraba no recordar haber vivido algo así jamás. De hecho, calificaba lo ocurrido de "sabotaje": "Que se vaya todo el suministro eléctrico en España, Portugal y más lugares... esto es un sabotaje. Un error tan brutal no puede responder a un cable que se ha roto".

La radio, emitiendo en pleno apagón

En medio del gran apagón vivido el lunes 28 de abril, la radio no dejó de sonar. El medio de comunicación era la única fuente de información para muchos en este acontecimiento histórico, vivido en toda España.

COPE te contaba la última hora en 'Mediodía COPE', de la mano de Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Pilar García Muñiz tomaba el relevo de la programación en 'La Tarde' y Ángel Expósito encendía 'La Linterna' conectando en directo con puntos clave como la estación de Atocha de Madrid o el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Juanma Castaño, que llegaba a la radio en moto con buena parte de Madrid todavía a oscuras, cerraba el día con un programa especial de 'El Partidazo' de COPE.

EFE Persona escuchando la radio tras el apagón

Pero, ¿cómo es posible que siguiéramos emitiendo en pleno apagón? La respuesta está en una combinación de prevención técnica, experiencia en situaciones de emergencia y una infraestructura pensada para que la señal nunca se interrumpa.

Jorge Montero, director de Tecnología de COPE, detalla el mecanismo: “Cae la tensión eléctrica, entonces automáticamente el sistema se aguanta durante ese tiempo hasta que tenemos otro suministro externo de energía, en este caso autogenerado por nosotros mismos con grupos electrógenos”.

Lo que Montero describe es una transición automática de la red general a un sistema propio de energía de respaldo, un engranaje invisible pero esencial para que millones de personas puedan seguir escuchando la radio incluso cuando sus casas se han quedado a oscuras.