El vídeo de Fabiola que muchos ven como una indirecta a Bertín Osborne: "No he pensado en mi ex"

Fabiola Martínez sigue compartiendo su nueva vida con sus seguidores tras la separación con Bertín Osborne. Acostumbrada a Instagram, en esta ocasión lo ha hecho en Tik Tok, red social en la que cuenta con más de 28.000 seguidores. En él la venezolana ha colgado un vídeo en el que muchos creen que le manda un mensaje al andaluz y padre de Carlos y Kike, sus hijos en común.





“NO HE PENSADO EN MI EX EN TODO EL DÍA”

En la canción que utiliza la modelo, ‘Everything sucks’ del cantante Vaultboy, aparece una frase en inglés que dice: “No he pensado en mi ex en todo el día”, algo que muchos han visto como una clara indirecta a Bertín Osborne.

Pero nada más lejos de la realidad, y es que desde que Fabiola y Bertín decidieron separar su vida personal ambos han dado un ejemplo cómo llevar un proceso de separación. Ambos aclararon que por el bien de Carlos y Kike iban a llevar lo mejor posible la nueva vida: "Un divorcio no tiene porque ser siempre una guerra, no digo que hay que celebrarlo, pero hay que ver esa valentía de reconocer que es lo mejor para nosotros y para nuestros hijos en un momento dado", aclaraba.





Unas palabras que el artista andaluz recalcó cuando hizo pública su separación con la venezolana: “La mujer más integra, independiente y brillante, que he conocido. No voy a encontrar a nadie igual, de manera que no voy a buscar más. Me “ corto la coleta “ como los toreros y me dedicare a mi trabajo, a mis hijos, a mis amigos y a mis animales y deporte” afirmaba.













FABIOLA NO ACUDIRÁ A LA BODA DE CLAUDIA OSBORNE

Una de las noticias más sonadas en las últimas semanas ha sido el próximo enlace entre Claudia Osborne, la menor de las hijas de Bertín, con su pareja, José Entrecanales, un día muy especial que Fabiola ha querido felicitar: “Estoy encantada de que se case, no tengo mucha información porque se acaba de anunciar pero feliz, la familia crece”, aclaraba.

Por su parte negó su presencia en la boda ya que son unos momentos difíciles: “Bueno, me encantaría pero creo que hay cosas que todavía no son fáciles, en el fondo son cosas que pueden confundir, todavía hace falta que pase un poquito más de tiempo” afirmó.

Además, frente a los periodistas Fabiola quiso tener una bonitas palabras para Claudia: “Claudia es una niña que es maravillosa, las tres son maravillosas, pero con Claudia siempre me he sentido yo más identificada por la personalidad que tiene, me encanta”.

