El doctor Carballo advierte sobre el 'adiós' a las mascarillas: "La quirúrgica no va a proteger"

Esta misma semana el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunciaba que el próximo sábado 26 de junio no será obligatorio llevar la mascarilla en exteriores, una decisión que se tendrá que aprobar en el Consejo de Ministros Extraordinario del próximo jueves.

Ante esta noticia son muchos los que la han recibido con alegría y otros que han decidido seguir usando la mascarilla en situaciones excepcionales. Por el lado de los expertos, muchos creen que aún es precipitado sobretodo en regiones como Andalucía, donde la tasa de incidencia sobrepasa los 176 casos por cada 100.000 habitantes.

“NOS HUBIERA GUSTADO QUE NO HUBIERA SIDO UNA DECISIÓN POLÍTICA”

Como viene siendo habitual en la noche de los sábados en el programa de Iñaki López 'La Sexta Noche', el doctor César Carballo, médico adjunto de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ha advertido sobre el peligro y la falsa sensación de seguridad tras el anuncio de Pedro Sánchez: "Nos hubiera gustado que no hubiera sido una decisión política, y que se hubiera basado en datos epidemiológicos, haberlo anclado a datos de vacunación", afirmaba.

Asimismo, Carballo aseguraba que le hubiera gustado que el margen para quitar la mascarilla por parte del Gobierno hubiera sido “más ambicioso” hasta por ejemplo el 15 de julio, añadiendo que solo “estamos con un 30% con segundas dosis”, lejos de la inmunidad de rebaño.

Además, el doctor ha advertido sobre la variante india que “parece que efectivamente es un 60% más transmisible” y en países como Portugal, Reino Unido o Italia donde “está provocando muchísimos problemas”.

“A PARTIR DEL SÁBADO LA MASCARILLA QUIRÚRGICA NO VA A PROTEGER”

Ante los que van a optar por seguir llevando la mascarilla en exteriores en lugares concurridos, el doctor ha avisado que en esos casos la mascarilla quirúrgica no será efectiva ya que “cuando se habla de enmascaramiento universal es porque la llevamos todos, la mascarilla quirúrgica que llevas me protege en este caso a mí, pero no a ti, lo bueno es que la llevaremos muchos”, asevera. “El que se ponga una mascarilla quirúrgica a partir del sábado no está protegido, tendría que ponerse una mascarilla FFP2 y eso es lo que deberían hacer los pacientes de riesgo que no se han vacunado, que son bastantes”, denuncia.

Para Carballo, el anuncio de Pedro Sánchez le recuerda al “salgan y gasten del año pasado, parecen que hemos vencido al virus”, alertaba del cuidado de estos mensajes, asegurando que "la incidencia acumulada en menores de 29 años está por encima de 300, y estos son los que se van a quitar a la mascarilla el sábado en exteriores, y también en interiores, ya verás las imágenes".

