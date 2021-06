El doctor Carballo avisa en La Sexta del error del Gobierno que puede disparar los contagios: "Es de locos"

El doctor César Carballo ha analizado un sábado más en 'LaSexta Noche' la actualidad epidemiológica de nuestro país, alertando sobre la llegada en Madrid de una nueva variante, la variante Delta, una nueva versión de la variante india que ya provoca transmisión comunitaria en Madrid y que es culpable del 90% de los casos en Reino Unido.

Ente este contexto, varios estudios señalan que "la eficacia de las vacuna ante esta variante es desconocida", ya que una investigación realizada con los anticuerpos de dos personas vacunadas con Pfizer señaló que las defensas generadas tras la inoculación del suero eran menos efectivas ante esta variante, por tanto se abre la puerta a la necesidad de aplicar una dosis de refuerzo si la virulencia de esta variante va en aumento.

Reino Unido ha sido, por ahora, el único país que ha podido analizar el profundidad la capacidad de las vacunas para hacer frente a esta variante, tanto por su presencia mayoritaria como por su elevado porcentaje de vacunación.

El estudio se centró en dos marcas, Pfizer y AstraZeneca, y en ambas se ve una llamativa disminución del porcentaje de eficacia. Por ahora no se ha comprobado la capacidad de efectividad con Janssen y Moderna. En este contexto los expertos piden que se endurezcan las medidas de protección, ya que "la variante hará todo lo posible para propagarse con rapidez".







Los expertos también ponen el foco en las personas que solo han recibido una dosis de la vacuna, independientemente cuál sea el modelo del suero. "Hemos visto evidencias de una transmisibilidad significativamente mayor a la variante india. Esto se puede traducir en un aumento de hospitalizaciones e incluso en una crisis de escape inmunitario, sobre todo para las personas que solo tienen una dosis de la vacuna", explicaba la experta en covid-19 Catherine Smallwood.

El aviso del doctor Carballo ante el avance de esta variante

En este sentido, el doctor César Carballo ha alertado del escenario al que nos podemos enfrentar si no se toman medidas contundentes contra esta variante: "Estamos a un muy buen ritmo de vacunación, y es verdad que en los hospitales la gente viene muchísimo menos. Vamos muy bien, pero no podemos centrar todo a los cestos de la vacunación porque nos puede pasar lo que dijimos hace unas semanas aquí y ahora en Reino Unido también se dice: pérdida de la eficacia de la vacunación, pérdida frente a algunas variantes. Tenemos que ser conscientes de que no hay que inventar la pólvora porque ya está inventada. ¿Cómo podemos dejar entrar a ingleses sin prueba PCR con la que están pasando allí? Es que es de locos. Es que esa variante india que está en Madrid ha entrado por Barajas seguro".

"A ver qué pasa aquí en verano porque, efectivamente, no va a haber ningún control porque no van a hacer caso a los políticos. Si no les gustan estas medidas tengo otras", ha señalado el doctor en referencia al cambio de discurso de Sanidad en pocos días sobre las medidas de restricciones.

Por último, el presentador de 'LaSexta Noche' ha querido dejar claro que en la población existe cierta sensación de hastío sobre este asunto: "Hay una sensación en la calle de que esto está superado".