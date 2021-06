El doctor Carballo usa 'LaSexta Noche' para destapar el lado oscuro del semáforo covid del Gobierno: "Es raro"

El doctor César Carballo ha regresado este sábado al programa 'LaSexta Noche', presentado por Iñaki López, para repasar la actualidad relacionada con la situación epidemiológica en nuestro país, que pasa, entre otros asuntos, por haber alcanzado el pasado viernes los 10 millones de personas inmunizadas en nuestro país gracias a la vacunación.

Pero, en un clima más política, la actualidad de la pandemia en los últimos días tiene mucho que ver con el choque que han protagonizado algunas comunidades autónomas con el Gobierno de Pedro Sánchez, y más concretamente con la cartera de Sanidad dirigida por Carolina Darias. En este sentido, algunas regiones como Madrid, Cataluña o País Vasco no han visto con buenos ojos el plan que el Consejo Interterritorial ha aprobado el pasado miércoles para la desescalada en el ocio nocturno y en la hostelería, ya que consideran que los planes diseñados de forma individual por cada de las regiones son mucho más oportunos para hacer frente a las próximas semanas.

El análisis del doctor Carballo sobre la pandemia

En este sentido, Carballo ha querido mandar un mensaje relacionado con el famoso semáforo covid que ha presentado también Sanidad en las últimas jornadas, explicando algunos detalles que son importantes para conocer su funcionamiento y también su efectividad.









"Nos tenemos que preparar para el escenario que viene. Parafraseando una película, nuestros dirigentes no se ponen de acuerdo ni en el color de la mierda. Nosotros en agosto, cuando sacamos una estrategia integral uno, dijimos que las decisiones epidemiológicas se tenían que basar en indicadores, y dimos un listado. Basándonos en esto, tres niveles de alerta", ha explicado el doctor Carballo antes de dar su opinión sobre el nuevo semáforo de Sanidad.

La reflexión de Carballo sobre el semáforo covid del Gobierno

"El semáforo este salió en noviembre y ninguna comunidad autónoma ha cumplido. Establecer el semáforo ahora, cuando Madrid tenía 700 hace unos meses, pues suena raro. Ese es el problema que nos está pasando desde el principio: decisiones políticas no basadas en evidencias científicas, que es lo que está faltando", ha explicado Carballo ante la atenta escucha de todos los compañeros de tertulia y del presentador del programa, Iñaki López.

También, Carballo se ha referido al proceso de vacunación, asegurando que está marchando a buen ritmo, pero que no se puede jugar todo a la carta de las vacunas: "Nos están diciendo nuestros colegas en Reino Unido que con la vacunación sola puede que no sea suficiente. Se están poniendo todas las manzanas en el cesto de la vacunación y vamos muy bien, el país va muy bien y progresa adecuadamente, pero no conseguimos bajar de 120-128, ¿Por qué? Es porque hay algo que se nos está escapando, ya que la transmisión en jóvenes está siendo brutal. Necesitamos ir a cosas que funcionan y que no tenemos como el rastreo o la liberalización de los test.