El doctor Carballo deja en fuera de juego a Iker Jiménez con su último anuncio: "Lo empiezo a lamentar"

El doctor Carballo ha visitado este jueves como viene siendo habitual el programa de Iker Jiménez en Cuatro, 'Horizonte Covid', donde ha analizado la última hora relacionada con la pandemia en nuestro país. En este sentido, el doctor del Hospital Ramón y Cajal en Madrid se ha pronunciado sobre la efectividad de la vacuna contra la variante Delta, una de las últimas identificadas y que en Madrid está provocando transmisión comunitaria.

Ante este contexto, varios estudios señalan que "la eficacia de las vacunas ante esta variante es desconocida", ya que una investigación realizada con los anticuerpos de dos personas vacunadas con Pfizer señaló que las defensas generadas tras la inoculación del suero eran menos efectivas ante esta variante, por tanto se abre la puerta a la necesidad de aplicar una dosis de refuerzo si la virulencia de esta variante va en aumento.









Reino Unido ha sido, por ahora, el único país que ha podido analizar el profundidad la capacidad de las vacunas para hacer frente a esta variante, tanto por su presencia mayoritaria como por su elevado porcentaje de vacunación.

El estudio se centró en dos marcas, Pfizer y AstraZeneca, y en ambas se ve una llamativa disminución del porcentaje de eficacia. Por ahora no se ha comprobado la capacidad de efectividad con Janssen y Moderna. En este contexto los expertos piden que se endurezcan las medidas de protección, ya que "la variante hará todo lo posible para propagarse con rapidez".

La advertencia de César Carballo en 'Horizonte Covid'

En este sentido, Carballo, como es habitual en todos los programas que presenta, ha querido pedir que todavía se extremen las medidas de seguridad, ya que las personas que solo han recibido una dosis de la vacuna solo tiene una efectividad de inmunización del 30%: "La efectividad de una sola dosis de la vacuna es de un 30% en las variantes delta o india. Y estamos con transmisión comunitaria de la delta aquí".

Para relajar la advertencia, el presentador de Mediaset ha querido gastar una pequeña broma al invitado, señalando que le estaba pesando su invitación, ya que solo suele transmitir noticias negativas: "Estoy empezando a lamentar haber invitado al doctor Carballo".

Ahora con el Dr. César Carballo @ccarballo50 adjunto de Urgencias Hospital Ramón y Cajal (Madrid) #Horizontepic.twitter.com/CrdfCEJkgd — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 17, 2021

Incluso, Iker Jiménez ha reconocido haber pedido consejo a Carballo sobre la práctica deportiva y el uso de mascarillas, ya que el periodista es muy aficionado a jugar al fútbol. En este sentido, Carballo le ha autorizado a no usar mascarilla en determinadas situaciones, señalando que él sale a correr y tampoco la utiliza: "Si no nos sincopamos, si no me quito la mascarilla me muero".