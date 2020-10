La difícil decisión de la actriz Macarena Gómez ha cambiado su vida y su imagen por completo

Todo lo que hace genera un gran revuelo entre sus fans. Y es que Macarena Gómez se ha ganado a pulso el cariño del público. Y también del mundo de la moda. No hay alfombra roja que se le resista a la actriz de "La que se avecina", que emite Telecinco.

Por eso, las redes sociales de Macarena se han convertido en un hervidero de respuestas y comentarios. El motivo lo encontramos en esta fotografía. Si llama la atención el aparatoso vendaje que cubre su nariz, sorprende más aún el comentario que acompaña a la fotografía.

"LO HE HECHO"

La actriz Macarena Gómez ha compartido con sus miles de seguidores este comentario: «Vale, tenia dudas pero LO HE HECHO, después de mucho tiempo meditándolo me he lanzado y... me he agrandado la nariz!!!!!», ha escrito ella misma junto a la instantánea.

Ella asegura que es "para oler mejor". Por supuesto, hay opiniones y sugerencias para todos los gustos. Desde los que aseguran que se trata de un montaje hasta los que apoyan y aplauden la decisión de la actriz de "Musarañas".

PARA OLERTE MEJOR

Ante los comentarios de los seguidores, Macarena ha insistido: "ha sido una decisión muy pensada. Pero era ahora o nunca. Tenía que hacerlo para oler mejor".

Ya veremos si es cierto. O si se trata de una campaña publicitaria. O de la presentación de su próxima película. Y es que cada vez las promociones son más arriesgadas y originales. Sin ir más lejos, hace solo una semana, el gran artista Raphael nos sorprendía a todos con un vídeo en el que anunciaba una decisión que había tomado y que cambiaría su carrera. Detrás de este mensaje se escondía la promoción de su último disco, "Raphael 6.0".

La Academia del Perfume y la actriz @GmezMacarena, cómplices en un disruptivo #SmellFilm para poner en valor la cultura del perfume. Se estrenará el 28 de octubre a las 18.00h en los #PremiosPerfumeADP2020 ��https://t.co/ETzDZBqqPJ#OlerEsUnPlacerpic.twitter.com/h61Cbe3rxu — Academia del Perfume (@AdPerfume) October 26, 2020

Lo que sí hemos sabido es que laAcademia del Perfume y la actriz están trabajando en equipo para para poner en valor la cultura del perfume. ¿Se habrá operado Macarena para demostrar la importancia de los aromas? Tendremos que esperar para saber qué hay de marketing y cuánto de realidad en esta decisión de la actriz cordobesa.

