Expósito: "¿Por qué el voto de un catalán vale más que el de un madrileño o un gallego?"

Ya. Ya pasó... o no. Hoy termina la campaña electoral catalana y el domingo, elecciones. Pero seamos sinceros: no sé qué será peor. Si una repetición electoral ante la imposibilidad de formar gobierno. O que se forme un gobierno con esta tropa en cualquiera de las combinaciones posibles.

Un dato que demuestra el disparate político de esa comunidad autónoma (porque se siente, pero Cataluña, hoy es una comunidad autónoma del Reino de España, que no se nos olvide). Desde el año 2010 hasta ahora se han celebrado seis elecciones autonómicas. No cuento las generales, las locales, las europeas... no, autonómicas. 2010, 2012, 2015, 2017, 2021 y estas del domingo. Y déjate.

Presidentes, desde entonces hasta hoy: Artur Mas, Carles Puigdemont, el tal Torrá (¿te acuerdas? el de las bestias hediondas que hablan castellano) y Perè Aragonés... qué puede salir mal.

Esta mañana me preguntaba en la tele Ana Terradillos que si me imaginaba que Pedro Sánchez fuese capaz de sacrificar a Salvador Illa. ¿Perdona? Por supuesto que sí. A Illa, a María Jesús Montero, y a quién se le ponga. La clave es seguir en Moncloa, por lo que cualquier disparate, por absurdo que parezca, es posible.

En este sentido, me surge una duda. Hazlo tú. Intenta facturar a una administración pública sin estar al corriente con Hacienda. Yo mismo cobré una tertulia en Televisión Española sin presentar la declaración de la renta. No pagues una multa de aparcamiento. Y no te digo que no te presentes a una citación judicial. Bueno, pues aquí, un tío que huye de la justicia, que da un golpe de Estado, que se escapa al extranjero, resulta que puede presentarse a las elecciones... y volver a ser presidente. Lo dicho. Hazlo tú.

Haz solo un 10% de lo que ha hecho este, y verás. ¿Y sabes qué es lo peor? Aún hay miles y miles de personas que le votan. Y, según cuentan, subiendo en las encuestas. Seamos sinceros. ¿Tú contratarías a este ser para tu empresa? En tu comercio, en tu despacho, en tu restaurante... ¿tú ficharías a un tipo como Puigdemont para lo que sea?

Entiendo que lo que voy a decir ahora es un ejercicio de melancolía y por lo tanto inútil. Pero me niego a dar a estas elecciones catalanas más importancia de la que tienen. Ya está bien. Algún día esta España nuestra, o lo que quede de ella, tendrá que dejar de depender del Parlamento catalán y de sus partidos, y del Parlamento Vasco y de los suyos. Me niego a entender que el voto de catalanes y vascos valgan, influyan y manden más que el voto de un gallego, de una madrileña o de una andaluza.

¿Por qué? Se dice y se comenta: el Gobierno de España depende de los resultados del domingo en Cataluña, como hace 3 semanas en el País Vasco. ¿Por qué no se dice lo mismo de las mayorías absolutas de quien gobierna en Andalucía, en Galicia o en Madrid? No. No son superiores, se siente, son igual de importantes que yo, que mi suegro gallego o que mi vecino de Chiclana. Lo siento.

El domingo saldremos de dudas y seguiremos con la coña de la independencia, del procés, del referéndum, del 'España nos roba', del victimismo con Madrid... y si me apuras, de la pureza de la raza catalana. Como esos bancos, que dice Puigdemont, como se dice Puigdemont, 'de obediencia catalana' que huyeron de Cataluña. Por su culpa. Huyeron de él 8000 empresas que no han vuelto.

Ah. Y mi posdata. Algunos venden, empezando por Moncloa, que primero los indultos y ahora la amnistía han reducido la monserga del procés, por la convivencia, los sueños independentistas... no. Lo que redujo la matraca, los deseos y el puñetero procés es que los socios pasaron por la cárcel. O porque huyeron como cobardes. No nos engañemos. La amnistía es otra cesión. Aquí lo que funcionó ha sido el estado de derecho. Bueno. El estado de derecho, hasta que este Gobierno se lo cargue también, claro.