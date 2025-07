Toma un par de bebidas en un bar de Málaga y, al ver la cuenta, se encuentra con algo que nunca había visto en España: "Soy hostelera, pero esto..."

En España, dejar propina siempre ha sido una cuestión de voluntad. A diferencia de otros países como Estados Unidos, donde se espera un porcentaje fijo tras cada consumo, aquí se suele dejar una cantidad simbólica como agradecimiento si el servicio ha sido especialmente bueno. No hay normas escritas: puede ser el cambio que sobra, un euro por persona, o nada en absoluto. Cada cliente decide según la experiencia y sus posibilidades.

Por eso, muchas personas se sorprenden —y enfadan— cuando se encuentran con una propina incluida automáticamente en la cuenta, sin haber sido informados previamente. Esta práctica, aunque no es ilegal si está debidamente anunciada, sigue generando debate entre quienes creen que se trata de una “imposición encubierta” y quienes lo ven como un nuevo modelo de funcionamiento en algunos locales.

Alamy Stock Photo La propina es algo voluntario en España

LA "PROPINA AUTOMÁTICA" DE ESTE BAR DE MÁLAGA: LO NUNCA VISTO

Eso es exactamente lo que ha ocurrido en un bar del paseo marítimo de El Palo, en Málaga. Una clienta ha compartido su experiencia a través de la conocida cuenta de X (antes Twitter) y Facebook @SoyCamarero, famosa por exponer situaciones polémicas del mundo de la hostelería.

“Primera vez que veo esto aquí en España”, comienza diciendo la usuaria, que además se identifica como trabajadora del sector hostelero. Y añade con asombro: “Me quedé de piedra almorzando en el paseo marítimo de El Palo… 3,5 euros de propina por persona sin ni siquiera consultarlo”.

En la imagen que acompaña el mensaje puede verse con claridad cómo en la cuenta aparece un cargo adicional de 7 euros bajo el concepto de "propina", correspondiente a dos personas. La clienta insiste en que no fue informada de este suplemento y recalca que, siendo ella misma hostelera, apoya las propinas voluntarias, pero considera inapropiado imponerlas sin previo aviso.

La polémica está servida. ¿Es legal incluir una propina obligatoria en la cuenta? La respuesta corta es: sí, pero solo si se informa previamente al cliente.

Soy hostelera y me gusta que me dejen propina pero eso de imponer que te la tengan que cobrar..." La usuaria que le pasa la factura a @SoyCamarero

¿TE PUEDEN COBRAR UNA PROPINA DE FORMA AUTOMÁTICA EN UN BAR?

Los bares y restaurantes pueden establecer cargos por servicio o propina, pero deben indicarlo claramente en la carta, menú o en algún lugar visible del local. Si no lo hacen, el cliente tiene derecho a reclamar o negarse a pagar ese importe.

En este caso, según relata la protagonista, no hubo ningún aviso previo, lo que podría interpretarse como una práctica engañosa. Muchos usuarios en redes sociales han mostrado su indignación, asegurando que nunca habían visto algo similar en España y que, de haberlo sabido, habrían protestado.

El post ha generado cientos de comentarios en pocas horas. Algunos defienden al local, alegando que quizá sí estaba anunciado en algún sitio. Otros, como la propia denunciante, opinan que imponer una propina sin avisar rompe con la cultura de consumo en España.

“Soy camarera y me encanta que me dejen propina, pero esto me parece mal”, comenta otra usuaria. Otro internauta ironiza: “Entonces si no me ha gustado el servicio, ¿me descuentan la propina?”. Y es que, para muchos, la propina debería ser una recompensa por un buen trato, no un gasto añadido sin consentimiento.

Alamy Stock Photo En Estados Unidos es raro no dejar propina tras tomar algo

Si al recibir la cuenta observas un cargo de este tipo y no has sido avisado previamente, tienes derecho a:

Pedir explicaciones al responsable del local

Solicitar que te retiren el cargo si no estaba indicado

Pedir una hoja de reclamaciones si no estás conforme

Revisar la carta y comprobar si el suplemento aparece reflejado

La hostelería española está viviendo una transformación, en parte por la presión de la inflación y los costes laborales. Algunos negocios exploran nuevas formas de rentabilidad, pero es fundamental que la transparencia con el cliente esté siempre por delante.

Imponer una propina sin avisar no solo genera desconfianza, sino que puede acabar siendo contraproducente. Como bien dice esta hostelera malagueña: “Me encanta que me dejen propina, pero no así”. Y parece que muchos piensan igual.