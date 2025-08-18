La ACB da a conocer el calendario para una temporada que comenzará el fin de semana del 4-5 de octubre

El Real Madrid comenzará la defensa del título de la Liga Endesa ante el Dreamland Gran Canaria, mientras que el Valencia, actual subcampeón, recibirá al Barça, según se ha anunciado este lunes.

La primera jornada de la temporada venidera se disputará el fin de semana del 4 y el 5 de octubre.

Partidos de la jornada inicial

Casademont Zaragoza-Baskonia

Covirán Granada-Joventut Badalona

Hiopos Lleida-Río Breogán

La Laguna Tenerife-Baxi manresa

Real Madrid-Dreamland Gran Canaria

San Pablo Burgos-Basket Girona

UCAM Murcia-MoraBanc Andorra

Unicaja-Surne Bilbao

Valencia Basket-Barça

calendario completo

Tras la jornada 8 (22-23 noviembre) llega el primer parón por la ventana FIBA. Otro de los nombres propios del verano, Ricky Rubio, vuelve al Palau el fin de semana del 20 y 21 de diciembre (J11), estrenando a lo grande una Navidad acb intensa: la jornada 12 se disputa el 27 y el 28 de diciembre, la jornada 13 se juega del 29 de diciembre al 2 de enero del nuevo año y la jornada 14, programada para el 3 y 4 de enero, llega de la mano del Clásico entre Real Madrid y Barça.

El 24 y 25 de enero, en la jornada 17, se decidirá la configuración final de equipos clasificados para la Copa del Rey, con partidos atractivos como el Barça-La Laguna Tenerife, el Baskonia-Joventut, el Unicaja-UCAM Murcia y el Dreamland Gran Canaria-Valencia Basket.

Tras la Jornada 20 será el turno de la Copa del Rey Valencia 2026 (19-22 febrero) y, a continuación, llegará la segunda ventana FIBA, por lo que la competición se reanudará el fin de semana del 7 y 8 de un marzo marcado por la vuelta del Clásico, con el Barça-Real Madrid en la jornada 23 (21-22 marzo).

Las jornadas 33 (23-24 de mayo) y 34 (del 28 al 30) dictarán sentencia y decidirán la fase regular y, por supuesto, el cuadro final de 'Playoff' de Liga Endesa. La lucha por el título arrancará el martes 2 de junio y se prolongará hasta finales de mes, por lo que la temporada concluirá entre el 22 y el 28 de junio en función del número de partidos necesarios para cerrar las eliminatorias de semifinales y la final.