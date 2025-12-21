Horario y dónde ver y escuchar el Málaga-Álmería de este mediodía

El Málaga buscará acabar el año de la mejor manera posible. Si es con una victoria, mejor, ya que sería completar un final de año bueno tras el traumático cambio en el banquillo. Parece que ha dado con la tecla Juanfran Funes, que lejos de altas, bajas o gente con molestias, está consiguiendo ganar, puntuar y dar sentido al cambio de entrenador. La victoria contundente en Albacete ha confirmado la mejoría de todo en el malaguismo.

LaLiga Los jugadores del Málaga celebran un gol contra el Albacete.

Al Málaga le queda el duelo de este mediodía en La Rosaleda, tres puntos para que Funes, su plantilla y la afición pasen unas Navidades más o menos tranquilas. De cara al vital duelo de hoy, Funes espera de nuevo reacción del equipo.

FUNES A SEGUIR INVICTO

El nuevo entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes, vive horas frenéticas al frente del Málaga antes del duelo de hoy en La Rosaleda. Y ojo porque habrá cambios más allá de las bajas. Por cierto que el Málaga está a un paso de cerrar la ampliación de contrato del lateral derecho granadino Carlos Puga, quien sabe que hay una oferta en su mesa, ya que acaba en junio. Con la renovación de Rafita y la salida segura al final de año de Gabilondo, el Málaga quiere cerrar ya la renovación de un jugador que quiere seguir en Málaga. Un dato vital este.

El equipo blanquiazul encara un tramo mucho más exigente de la competición con los duelos ante el Almería y el Ceuta en La Rosaleda y las visitas a Gijón y Córdoba. La plantilla cree que es posible que el equipo se meta en la zona alta si sigue puntuando.

REGRESA NELSON MONTE CON EL ALMERÍA

Uno de los jugadores más queridos de los últimos años, protagonista del ascenso en Tarragona, regresa hoy a La Rosaleda. Solo estuvo dos años de blanquiazul, pero se ganó el cariño de toda la afición por su compromiso y profesionalidad hasta el último día. Nelson Monte vuelve después de salir traspasado el pasado verano por sorpresa y sin el Málaga, hacerle una contraoferta, situación que a él le sorprendió. El Almería, que tiene uno de los mejores ataques del campeonato, llegará sin Soko y tocado tras su derrota en casa, 1-2 ante el Burgos. Habrá un millar de almerienses en Málaga.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la décimo novena jornada de la Liga Hypermotion entre el Málaga y el Almería, se disputará en el Estadio de La Rosaleda este domingo 21 de diciembre a las 14:00 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL MÁLAGA – ALMERÍA

El partido Málaga - Almería lo podrás seguir desde las 14:00 horas con la narración de Javier Bautista, la animación de Enrique Ortíz y los comentarios del exjugador Ángel Morales en el Tiempo de Juego TOTAL de COPE MÁS Málaga y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por DAZN y Orange. Además de las plataformas de PTV, la malagueña Olin y la plataforma Golstadium.