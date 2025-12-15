El derbi Málaga-Almería del domingo apunta a lleno total en La Rosaleda

La monumental victoria del Málaga en Albacete, que rompió una racha de siete partidos sin ganar lejos de La Rosaleda, y que superó la zona del descenso en tres puntos y sé que pone al Málaga a cuatro del play off, tendrá premio este domingo. Los goles de Larrubia, Dani Lorenzo y de Chupe de penalti hizo sumar a Funes 8 puntos de 12 posibles desde que accedió al cargo. El técnico de Loja, con su habitual sinceridad, se refirió a que esta racha es de los jugadores. Pues bien, la afición malaguista parece que les premiará con el lleno.

LaLiga Los jugadores del Málaga celebran un gol ante el Albacete

Y es que hay ya a estas alturas de comienzo de semana mucha demanda para el último partido del año en La Rosaleda. Despedir el año futbolístico 2025, que fue de transición para los malaguistas, con victoria, sería muy bueno para el equipo de Funes, que desde que accedió al cargo sumó dos empates y dos victorias. Eso la afición lo sabe y buscará dar un último aliento este domingo en Martirícos. Ese 1-3 en el Carlos Belmonte está calando entre los aficionados. Pero ojo, porque habrá mucho color rojiblanco.

Las entradas que el Málaga CF había puesto a disposición de los abonados del Almería para su venta ante el partido que protagonizarán ambos equipos el próximo domingo se han agotado en muy poco tiempo debido a la importante demanda que había. La proximidad geográfica, la trayectoria de los rojiblancos en la Liga, a pesar de derrota contra el Burgos, y la hora de la confrontación, eran aspectos que motivaron una gran expectación. Habrá más de un millar de seguidores indálicos en las gradas de La Rosaleda.

20 euros las entradas

El precio de las localidades, que se podían adquirir online, era de 20 euros y los abonados tenían de plazo hasta el miércoles, a las 14 horas, para comprarlas, pero no habrá que esperar hasta ese límite establecido. Todo vendido y llenazo en la zona visitante para el derbi de este domingo.

UDAlmería Imagen de la afición almeriense el año pasado en Málaga.

El equipo almeriense anunció en una nota que, "una vez realizada la reserva de las entradas, estas les serán enviadas a los aficionados a través del correo electrónico que dieron de alta en la plataforma de “abonados” cuando se sacaron su abono para la actual temporada 2025-2026".