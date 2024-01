Una joven de Málaga se queja de su experiencia en una tienda de maquillaje y revela un mito: "Están obligadas"

De entre todos los empleos modernos, pocos han sido tan sometidos a crítica como el del dependiente de una tienda, especialmente si esta es una cadena destinada al público juvenil. Un ejemplo más es la experiencia de una usuaria de TikToken una cadena de productos de maquillaje que ha provocado esta queja.

Si se carece de formación o se necesitan ingresos para pagar los estudios o la independencia, es un mercado socorrido. También porque les gusta dicha marca o esperan aprovecharse de los descuentos de los que generalmente gozan los dependientes de las tiendas. Pero también hay muchas situaciones de tensión.

Muchos trabajos requieren hoy de frecuentes interacciones personales y una gran mayoría de ellos precisan de una parte relacional, con lo que cada vez se da más importancia a las formas de presentación frente a los demás, invirtiéndose crecientes recursos en contar con mejor apariencia.

Antes, los barman no eran chicos guapos, sino profesionales que sabían atender una barra o hacer buenos cócteles y la dependienta era alguien que te ayudaba a la hora de encontrar algo que te sentara bien. Hoy todo eso no se tiene en cuenta. Lo importante para la empresa es resolver la papeleta con una persona que haga el trabajo de forma eficaz.

Una tienda de maquillaje

Son muchos los mitos alrededor de las tiendas en el país. Por ejemplo, hace unos meses se descubrió que una tienda muy conocida de nuestro país rajaba sus productos antes de tirarlos a la basura, lo cual generó mucha polémica, pero lo cierto es que es una práctica cada vez más habitual entre las tiendas de ropa y calzado.

El objetivo es que esos productos que no son nuevos, sino que los han devuelto después de ser utilizados, se rajan para que nadie pueda cogerlo y llevarlo al día siguiente a la tienda para devolverlo, lo que les haría perder dinero. Esa es la explicación que dieron, aunque no tiene sentido y, ya que sin ticket de compra, no te lo aceptan.

El interés por el cuidado personal y el bienestar crece con el paso de los años. España, de hecho, se sitúa como el quinto mercado europeo en productos de belleza, con un consumo de 150 euros al año por persona. En esta batalla, por ser los mejores, las grandes multinacionales del sector se inclinan por una estrategia de supervivencia.

Cualquier detalle, desde el producto a la persona que lo vende, se cuida. Ir de compras puede ser una experiencia muy traumática para algunas personas y ahora eso se comparte en TikTok. Parte del trabajo de quienes están al otro lado del mostrador pasa por tratar bien a la clientela, ofrecerles alternativas y no juzgar a la gente.

Una joven de Málaga se queja de su experiencia

Los testimonios que se pueden ver y escuchar en las redes sociales dejan patente que todavía siguen dándose situaciones incómodas. Paula Fernández es una usuaria de TikTok que se ha hecho viral por lo que le pasó en una tienda de maquillaje en Málaga: "Pasando".

La trascendencia de su publicación ha llevado a muchos usuarios hasta el vídeo y algunos de ellos lo han comentado. Llama la atención la reflexión de otra usuaria llamada Pau, que señala que cree que "están obligadas a no ayudarte solo a vigilar". Paula le contesta y señala que ha "escuchado algo en TikTok de eso, pero a mí siempre me han ayudado".