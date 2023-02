Un empresario condenado a pagar 7.501 euros por una oferta de empleo para una mujer de más de 40 años

Quiero hacerte una pregunta. ¿Has estado viendo últimamente ofertas de trabajo? Si es así recordarás los requisitos que pedían. Seguramente serían muy exigentes porque el mercado laboral está complicado, aunque seguro que nada similar a esto que le ha ocurrido a un gerente de una empresa de cortinas y persianas, Javier Marcos, que le han puesto una multa de 7.501 eurospor un anuncio que la Inspección de Trabajo consideró sexista porque buscaba “una dependienta” para su tienda. La oferta publicada en un conocido portal de empleo pedía “una mujer con una edad mínima de 40 años”. Y ahí está la presunta discriminación.

Javier alega que su objetivo era reemplazar a una trabajadora del establecimiento que se jubilaba. En la empresa son más los empleados varones, y dice que quería compensar un poco esta situación. Además, asegura que pedía una mujer de más de 40 años porque es un segmento de la población a la que le cuesta mucho encontrar trabajo. Sin embargo, el anuncio publicado, según él, sin malicia alguna, le ha supuesto una multa por “discriminación en el acceso al empleo”. Hoy, precisamente, se acaba el plazo para pagar esa sanción y en 'Herrera en COPE' hemos contactado con el afectado para que nos cuente cómo se encuentra y en qué situación está ahora.

"En principio lo que quiero hacer es pagarla, porque así puedo pagar un 40% menos. O sea, la broma se queda en 4.600 euros. Es lo único que me dice el abogado y el Defensor del Pueblo que es lo que tengo que hacer", confesaba molesto, añadiendo que, aunque pagase, no puede recurrirla porque cuando se acepta ese porcentaje ya no se puede hacer nada, al igual que ocurre con las multas de tráfico.

"Los casos anteriores que se han dado de mi caso, siempre se han terminado perdiendo los juicios. Con lo cual me dice todo el mundo que la ley es muy clara y que no queda otra cosa que seguir adelante y pagar. Asumir y patalear", continuaba diciendo. Javier ha explicado cómo se enteró de que su oferta de trabajo se consideraba sexista: "Me llegó una carta citándonos para una reunión en Trabajo. Fue mi abogado directamente y nos dijeron que no había ninguna posibilidad y que la multa nos llegaría, y como mínimo sería de 6.200 euros. Al final han sido 7.500 euros. Aquí no ha habido ningún tipo de posibilidades de hacer nada", señalaba.

"Todo el mundo ha hablado de nuestro caso, pero aquí no ha venido nadie a decir 'me voy a ocupar de tu caso'. Pero hoy se vence el plazo y aquí nadie ha venido con una solución. En este país, ¿dónde están las soluciones?", comentaba molesto. Javier nos contaba también que al final ha contratado a una chica joven de 27 años y a una mujer mayor de la edad que ella pedía. "He contratado a una mujer española, que viene de Colombia y que no habla catalán, es decir, he cogido rizar el rizo del rizo ya, más complicado aún", decía con ironía entre risas.

¿En este tipo de anuncios la vara de medir es distinta para hombres y para mujeres? Es decir, si es un varón el que es discriminado por su sexo en una oferta de trabajo, ¿puede ser denunciada la empresa por conducta sexista? La respuesta es que sí. Y es que, la legislación se ha endurecido y para garantizar la igualdad se mira con lupa todo el proceso laboral, empezando también por las ofertas de empleo.