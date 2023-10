Marc Vidal analiza la creación de empleo en España: "El desajuste de habilidades es preocupante"

Marc Vidal habla este miércoles en su 'Salida de Emergencia' sobre la creación de empleo en nuestro país.

"Es cierto que el fin de la temporada turística no ha frenado la creación de empleo en nuestro país. Los datos reflejan una sostenida afiliación a la Seguridad Social y un incremento del paro relativamente bajo para ser el fin de la temporada estival", comienza su intervención el analista económico en 'Herrera en COPE'.

¿Y como puede ser que suba el empleo, las afiliaciones y a la vez también suba el paro? Se pregunta Herrera.

Responde Marc Vidal a esta cuestión afirmando que "se produce cuando crece la población activa. Si más personas buscan empleo y no hay suficientes puestos para todos pues el paro aumenta aunque se creen esos nuevos empleos. Y otra razón que es preocupante es el denominado desajuste de habilidades. A veces los empleos creados requieren habilidades que los desempleados no poseen".

"Para subir salarios se precisa una mayor productividad"

Si no se crean empleos de valor añadido, no somos competitivos. Y ese es el problema. "El último informe de la Fundación 1º de mayo de Comisiones Obreras revela algo preocupante. El 28% de los trabajadores no cubre sus necesidades básicas con su propio salario. Uno de cada tres trabajadores son los denominados asalariados pobres en España".

Y si suben los costes salariales, "suben las cotizaciones, se reducen los márgenes comerciales y subirían los precios. Para subir salarios se precisa una mayor productividad y necesitamos esos empleos más competitivos".

Marc Vidal, además, ha explicado cuál sería la solución sin que afecte a la inflación o a la rentabilidad.

"¿Por qué no reducimos las cotizaciones, eliminamos algunas retenciones y alguna contingencia, así el salario neto podría pasar incluso a 1.700 euros? Si no se puede, por tema de ingresos públicos, se me ocurre otra cosa. De los 772 euros que debería de pagarse al trabajador directamente (se le paga al Estado) pues imagina que se lo pagan al trabajador", concluye en su intervención con la que abre la 'Salida de Emergencia'.

Estos son los datos que conocíamos este martes sobre la creación de empleo en España

El número de desempleados registrados en septiembre ha aumentado en 19.768 personas, una cifra superior a la del año pasado y que confirma la senda de incremento del paro iniciada en agosto después de 5 meses de bajadas.

Como se esperaba, el 90% de ellos pertenecen al sector servicios, terminada la temporada de verano.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La afiliación a la Seguridad Social sí aporta dígitos en positivo, 18.295 afiliados más que en agosto, aunque se quedan por debajo de septiembre del año pasado, cuando fueron 29.000.

Por sectores, la subida de la ocupación se concentró en la educación, con 85.817 nuevos afiliados con el arranque del curso escolar, mientras que los mayores descensos del empleo en septiembre se dieron en comercio y hostelería, 40.024 y 32.223 menos, respectivamente, por el fin de la temporada turística, y en Administración Pública y Defensa, con 39.503 menos.