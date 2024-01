Un cliente se queja por el jamón que ha comprado y la réplica del vendedor le deja en evidencia: "El típico"

Una cuenta de TikTok, llamada @ibericoselectos, ha publicado un vídeo que se ha convertido en viral.

En él, el usuario ha explicado que un cliente ha acudido con un jamón (que había adquirido en su establecimiento) visiblemente molesto: "Me decía que esto está rancio, que esto no se puede comer, que este jamón es de mala calidad, que nunca había probado un jamón igual", comienza a contar.





Prosigue su discurso indicando algo que ha sorprendido sobremanera a las redes. "Señoras y señores, miren por dónde ha empezado a cortarlo y a comer jamón. Miren, miren. Se ha estado comiendo el rancio, el cuero amarillo, la corteza, es lo que se ha comido. Y claro, esto no se come. Hay que limpiarlo", asegura.

Concluye su explicación así, con esta implacable sentencia: "Un jamón de bellota que se come la corteza. Dios santo, de verdad", afirma en una publicación que suma los 600 comentarios.

Los comentarios no se han hecho esperar y son muy dispares. "Ese cliente es el típico que se come los caracoles con la cáscara y llama al camarero para decirle que están duros", "Se creería que era una torta de Casar", o "el hombre como el dicho que se dice hasta del cerdo se come todo hasta la pezuña", son algunos de los mensajes más destacados.

El vídeo ha circulado rápidamente a través de la red social anteriormente citada, pues suma ya más de 2.000 'likes', 600 comentarios y 256 personas que han guardado esta historia en su perfil.

¿Cuál es el truco infalible para encontrar un buen jamón ibérico?

El jamón es uno de los alimentos clave en la gastronomía española (aunque ese cliente no supiese cómo tenía que comérselo).

Acompañado con pan, queso o tomate, o incluso solo, disfrutar de un buen jamón en el desayuno, el almuerzo o la cena es uno de los mayores placeres que se pueden disfrutar en el día a día. Todo un emblema de España, y uno de los productos que más se asocia con nuestro país, dentro y fuera de nuestras fronteras.

La distinción básica se encuentra en la genética: el jamón serrano proviene del cerdo blanco (raza Duroc o Pietrain, entre otras), mientras que el ibérico procede de un animal que posee, al menos, un 50% de raza ibérica, que le otorga una piel oscura.





La alimentación es otra de las claves. El serrano se obtiene de cerdos alimentados con piensos, y el ibérico de animales que pueden ser criados tanto con pienso como con bellota.

A la hora de elegir un ibérico, el consumidor debe saber que el jamón con etiqueta blanca es de cerdos de granja alimentados con pienso; la brida verde se refiere a animales engordados con pienso y suplemento de bellota en la dehesa; la roja designa a los que tienen una dieta a base de bellota y la negra es similar a la roja, pero sus cerdos además son 100 % ibéricos.

Por último, también debes saber que el jamón es, por tanto, una importante fuente de proteínas, un elemento fundamental en la alimentación, ya que las proteínas son los "ladrillos" con los que nuestro cuerpo construye y reconstruye los músculos, los órganos y el resto de tejidos. También es importante su aporte en calcio, el elemento clave para mantener sanos nuestros huesos y luchar contra enfermedades como la osteoporosis. Así que, ya sabes. Si quieres darte un capricho...debes saber que el jamón tiene muchos nutrientes y es uno de los alimentos 'estrella' de la dieta mediterránea.