Una burra se reencuentra con su dueño y su reacción te conmoverá

El periodo de confinamiento que estamos viviendo por culpa del COVID-19 nos está dejando historias únicas y seguramente irrepetibles. Son días duros y díficiles que hemos intentado sobrellevar de la mejor manera posible. Hemos estado durante dos meses alejados de nuestros seres queridos a los que no hemos podido ver ni abrazar. Esos seres a los que les tenemos tanto afecto no sólo se circunscriben a personas, si no también a animales. Esta es la historia real de Ismael y Baldomera.

El lunes en Málaga se iniciaba la fase 1, fase que implica, por ejemplo, el desplazamiento por la provincia y la visita a nuestros seres queridos. Ismael Fernández, vecino de Málaga, ni corto ni perezoso tenía claro a quién tenía que visitar y la elegida fue Baldomera. Baldomera es una burra que vive en una finca de El Borge, localidad axárquica que se encuentra a 36 kilómetros de Málaga. Durante este periodo de confinamiento Ismael y Baldomera no se ha podido ver y ha sido la hermana de Ismael la que se ha encargado del cuidado de la burra. Tras dos meses sin verse, Ismael tenía miedo que Baldomera se hubiera olvidado de él: "Yo venía todo el camino a Él Borge preparándome por si no me reconocía..." explica Ismael en su cuenta de facebook

Sin embargo, la reacción de Baldomera cuando oyó la voz de Ismael habla pos sí sola. Las imágenes desprenden emoción a raudales, Baldomera sale corriendo al encuentro de Ismael y el sentimiento de ambos se desprende sin cortapisas: "No me da vergüenza que me oigáis llorar, porque aquí está una de las demostraciones de amor más incondicionales que existen. La de la mi burra y amiga BALDOMEREEEEEEEERA al verme después de dos meses (aviso a sensiblones como yo: ella también llora)" explica Ismael.

VÍDEO VÍRAL

Los rebuznos de Baldomera y los sentiemientos de un compungido Ismael han conmovido a todas las personas que han visto ya este vídeo que se ha convertido en viral. Los comentarios de las personas que se han acercado a este post de facebook dejan a las claras lo que ha impactado este encuentro: "Es inmenso el amor mutuo que se puede tener entre persona y animal los dos llorando , a la pobre burrita no le salía la voz , muy emocionada la pobre", decía María Pilar o: "Vergüenza ninguna yo siento lo mismo y me he emocionado mucho a ver vídeo porque verdad que los animales transmite mucho amor y sincero es un amor mutuo yo al ver vídeo me ha dado por llorar también de ver cómo lloraba el animal pobre burrita así que enhorabuena vergüenza en los que maltratan a los animales y le hacen daño" decía otra persona y: "Se termina de emocionar cuando nota que tu rompes a llorar , los animales son lo mejor amor incondicional amor puro​..." se expresaba otra persona que se asomaba a este post.

El vídeo se ha hecho viral a través de las redes y se ha sido visto en buena parte del mundo que han asistido con emoción a la historia de amor de Ismael y de la burra Baldomera.

