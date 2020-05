La historia de amor entre una burra y su dueño que te dejará sin palabras

La historia de Ismael y de la burra Baldomera es la historia de amor del momento. Es el reencuentro de dos seres que se quieren y que han estado dos meses sin verse, justo desde el momento que se decretó el estado de alarma y la población tuvo que estar confinada. Lo que sienten Baldomera e Ismael sólo lo sabe ellos. Pero de lo que no cabe duda, es que su historia nos ha conmovido a todos. Las lágrimas de Ismael y los rebuznos de Baldomera, son el momento culmen de un vídeo que se ha hecho viral através de las redes sociales y que a todos nos han emocionado.

La historia de Ismael y Baldomera comienza hace dos años, casi sin querer. El modo que llega a su vida este cariñoso animal esconde detrás una historia no menos entrañable. Baldomera es un regalo de Ismael y sus hermanos a su padre que se acaba de jubillar: "Baldomera forma parte de nuestra familia. Se la regalamos a mi padre cuando se jubiló, era la ilusión de su vida. Él trabajaba en el campo y cuando lo dejó para trabajar en el taxi fuera del pueblo siempre tuvo la ilusión de tener un burro cuando se jubilara. Cuando llegó ese momento se lo regalamos como regalo de jubilación. Llevamos dos años con Baldomera, justo desde que mi padre se jubiló.​", comenta Ismael Fernández en COPE Málaga.

SEPARADOS DESDE HACE DOS MESES

Ismael y Baldomera, desde hace dos años, se ven casa fin de semana o en época de vacaciones. Su relación es estrecha, pero debido al estado de confinamiento decretado por el Gobierno de España, se tuvieron que separarse y dejarse de ver. "Cuando se decretó el estado de alarma tuvimos que decidir quien cuidaba a Baldomera. Mi padre al ser mayor y ser persona de riesgo no podía, yo estaba trabajando en Málaga y no podía venir a cuidarla. Así que se vino mi hermano que es taxista, y que en este periodo apenas tenía trabajo y él se vino a cuidarla. Así resolvimos el gabiente de crisis", aclara Isamel.

Vídeo Ismael y la burra Baldomera protagonizan un emotivo reencuentro

Pero no todo es de color de rosa en esta bonita historia de amor, el hecho de que Baldomera quiera de esa manera a Isamel no ha sentado del todo bien entre los más cercanos: “Ha creado celos en nuestra famila, sólo ha llorado conmigo y nunca lo había hecho con nadie" cuenta Ismael que explica que la finca donde vive Baldomera, en el municipio malagueño de El Borge, es donde se gestó esta relación: "Esta casa es nuestra segunda residencia. Nos veíamos los fines de semana, pero el último el verano lo pasé entero con ella y creamos un vínculo que no ha creado con nadie, sólo ahora con mi hermano en el confinamiento, pero estoy seguro que yo soy su ojito derecho."

Mucho se ha escrito y hablado sobre si los animales tienen sentimientos, Ismael tiene claro que la burra reacciona de esa manera porque percibe que él está llorando de emoción: "Baldomera tiene sentimientos, cuando ella me ve siempre rebuzna. Cuando me vio después de dos meses, me extrañó que no me rebuznara, sólo se me acercó y me acariciaba con el hocico y sólo cuando me ve a mi llorando es cuando empatiza conmigo y llora conmigo. Creo que ella ha sentido lo mismo que yo", cuenta emocionado Isamel.

LA BURRA BALDOMERA SE HACE UNA CUENTA EN INSTAGRAM

La repercusión del vídeo ha sido espectacular e inesperada. A Ismael le han llegado proposiciones de dueños de burros para emparenjarlos con Baldomera, que tiene cinco años de edad. Mientras la familia estudia esas proposiciones, Baldomera e Ismael se han abierto una cuenta en isntagram: "Me he abierto un instagram que se llama Baldomera y Yo y ahí contaremos nuestra historia y hasta hablaremos de literatura..".

La cuenta que se abrió este miércoles 20 de mayo, ya cuenta con más de mil seguidores que aguardan con inquietud y emoción otro capítulo de la historia de amor de la burra Baldomera e Ismael.

