Nadie se atreve a acercarse a este perro “potencialmente peligroso” hasta que sucede lo más inesperado

El protagonista de esta historia de final feliz se llama Gordo. Es un perro American Stanford, una raza PPP (perro potencialmente peligroso)que tuvo la mala suerte de caer en las manos equivocadas. Todo comenzó con una llamada anónima a la asociaciónAMAR PPP.



Una llamada en la que alertaban de la presencia, en la zona de ‘Los Asperones’, de un American Stanford desnutrido, en estado famélico, y lleno de heridas. Según el aviso telefónico, había sido imposible acercarse a él e intentar ayudarlo. En ese momento los voluntarios de AMAR PP se pusieron en marcha y consiguieron, después de dos horas, ganarse la confianza de Gordo.

PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO PARA PELEAS

Todo hace pensar que este perro de raza potencialmente peligrosa había sido utilizado para peleas de perros. Gordo pasó por un refugio de animales abandonados donde los voluntarios consiguieron que recuperara peso, pero surgió otro problema. Gordo no toleraba la presencia de otros perros cerca.



Ni quería perros cerca, ni quería que cualquier persona se le acercara. Fue entonces cuando entró en escena el fundador de ‘Adiestramiento canino LOPECAN’, Adrián Navarro, que tuvo que hacer una gran labor de recuperación y socialización de este animal. “Me lo traje a casa para ganarme su confianza. Y después trabajamos la obediencia y el control. Poco a poco fui relacionando a Gordo con mis otros perros, a ratos los iba juntando. Cuando ya asoció que aquí en casa no había peligro y que no tenía que defenderse de nada, fue cuando empecé a meterle estímulos".



"Fue entonces cuando me di cuenta de que este American Stanford era muy posesivo y que tendía a impedir que le quitaran lo que había cogido con la boca. Estuve trabajando con Gordo tres meses y al final, con el estímulo de la comida, conseguí que asociara que las visitas de amigos y la relación con otros humanos se traducía en que podía comer algo distinto al pienso”, explica en COPE el adiestrador Adrián Navarro.

¿CÓMO ES SU NUEVA FAMILIA?

Después de tres meses de trabajo y de algún que otro ‘pellizco’ (es la terminología que utiliza el adiestrador para referirse a una mordida sin grandes consecuencias, salvo el susto) Gordo encontró una familia que quiso darle la oportunidad que otros no le habían dado. “Su nueva familia ha hecho un enorme trabajo".



"No hay malos perros, sino malos humanos. En el momento en el que Gordo ha conocido la bondad humana en su nueva familia ahora es super feliz, incluso con otra perrita con la que comparte juegos” relata orgulloso Adrián Navarro, el hombre que consiguió enseñarle a este perro de raza catalogada PPP que no todos los humanos son iguales.

¿CÓMO SON LOS AMERICAN STANFORD?

Según los expertos, esta raza de perro surge tras el cruce de distintas razas. Es un animal no muy alto, con una poderosa musculatura y mandíbula. Su carácter es amigable, juguetón y afectuoso, especialmente con sus dueños. Una adecuada educación del American Stanford hará que controle perfectamente el instinto de responder a otros perros que lo reten. Debido a su enorme energía es un perro que necesita ejercicio y espacios amplios.

¿QUÉ ES AMAR PPP?

En el final feliz de la historia de Gordo, fue fundamental el papel que jugó la Asociación Malagueña de Adopción y Rescate de Perros Potencialmente Peligrosos. El objetivo de estos voluntarios es ayudar a todos y cuantos perros de razas consideradas PPP se encuentren en estado de abandono, maltrato, en espera de un hogar, en refugios o perreras.

Vídeo

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

- Un perro rebelde conoce a una anciana y lo que pasó después sorprendió a todos

- Un perro ataca a todo el que se le acerca hasta que sucede lo inesperado

- Dos perros casi hacen que dos enamorados se separen para siempre hasta que ocurre lo más insospechado