Jorge Alcalde sobre los ensayos con la vacuna del coronavirus: "No sabemos cuándo llegará a España"

El científico español Juan Andrés anunciaba este martes en "Herrera en COPE" que la vacuna contra el coronavirus en la que están trabajando en Moderna Therapeutics podría estar lista para finales de año en EEUU y a principios de 2021 en otros países. En "TRECE al día" conocemos más sobre el proyecto de la mano del divulgador Jorge Alcalde. "En este caso, además de demostrarse que es un medicamento seguro en todos los pacientes en los que se ha probado, se ha demostrado que estos desarrollan anticuerpos neutralizantes de la enfermedad. Es la segunda Fase la que demostrará realmente la eficacia"

Alcalde apunta en TRECE que "sólo hay un aspecto negativo, y es que todavía la investigación no se ha publicado en una revista científica de prestigio, no ha pasado los controles científicos habituales. Solo estamos ante el anuncio de una empresa". Sobre cuando podría llegar la vacuna a España, señala que "no sabemos cuándo", y añade "tenemos la certeza de que si todo va bien se producirán decenas de millones de dosis en EEUU en enero de 2021. Para que eso se traslade a toda la población mundial que necesite la vacuna. es necesario avanzar en cuestiones que tienen que ver más con la Política Sanitaria que con la ciencia. La OMS ya ha dicho que se podrá establecer algún tipo de mecanismos para que estas patentes, aunque pertenezcan a ciertas empresas, puedan ser adquiridas por otras para que se produzcan a gran escala. Creo que la gravedad de esta pandemia se merece que esto sea así y tengamos un medicamento disponible para todo el mundo. Pero, temo que por el momento, la vacuna sólo estará disponible en EEUU".

Jorge Alcalde explica que es necesario conocer qué porcentaje de la población está inmunizado y cuál está en riesgo de contagio. "Con estos datos, ya se decide cuántas dosis compra cada país. Ahí es donde entra la ley de la oferta y la demanda. Si la patente es exclusiva es más cara, y más difícil de acceder a ella. Si se libera para que toda farmacéutica pueda acceder a ella y fabricarla en masa, será más accesible. Pero, es una decisión muy sensible, y que a veces nos ha llevado a polémicas como sucedió con la vacuna de Gripe A, cuando se produjo una compra de medicamentos contra esta enfermedad que luego no fueron necesarios".

Sobre el proceso para fabricar la vacuna que ha utilizado Moderna Therapeutics, Jorge Alcalde explica que lo que hace este tipo de vacuna es ayudar a nuestro organismo a identificar el virus. Por eso es tan importante ver que es eficaz y que no tiene efectos secundarios, ya que se va a encargar a gran cantidad de la población y si estamos ante un porcentaje de inseguridad, por pequeño que sea, estamos ante el riesgo de producir millones de enfermedades o muertes indeseadas"