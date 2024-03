El secreto de la tarta de queso que se ha hecho viral en redes sociales

A nadie le amarga un dulce, y más si lo hacemos de manera casera como nos aconseja Lola Bernabé, más conocida como 'Loleta by loleta' en su blog y en las redes sociales. Uno de los postres estrella en cualquier restaurante es la tarta de queso. Es un apuesta segura, una delicia para el paladar tras un buen almuerzo o cena. Su fama ha provocado que tenga muchas variantes a la hora de elaborarla, pero como decimos, nada se puede comparar si la elaboración es casera.

Lo que está claro es que la última receta de Lola Bernabé se está haciendo muy viral en las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde su tarta de queso casera supera los siete millones de visualizaciones, una auténtica barbaridad. “La receta es muy fácil, es una tarta de queso de esas que quedan muy cremosas, que cuando salen del horno parecen que están crudas, pero luego cuando pierde la temperatura y se enfrían se quedan en ese punto que son muy cremositas, sin llegar a desparramarse por todo el plato”, comenta.













Ingredientes

350 ml de nata para montar

110 g de queso manchego rallado

600 g de queso crema tipo Philadelphia

5 huevos

180 g de azúcar la ralladura y el zumo de 1/2 limón

10 g de maicena

1 cucharadita de extracto puro de vainilla





Un queso crema de calidad

Además de el queso manchego que contiene esta receta, Lola Bernabé cuenta que lo más importante de todo es que el queso crema sea de calidad, ahí es donde tendremos que invertir dinero. “No puede ser cualquier queso crema de marca blanca porque la consistencia del queso luego varía en la crema”, especifica.

La receta de la tarta de queso casera

Una vez que tenemos todos lo ingredientes y, muy importante, un queso crema de calidad, lo primero que debemos haces es precalentar el horno a 220 grados con calor arriba y abajo. Cogemos un papel de horneado y lo arrugamos con la mano, lo metemos debajo del grifo, estrujamos y soltamos bien el agua que quede. “Dejamos el molde preparado y si usamos queso manchego, como es mi caso, lo que vamos a hacer es, en la mitad de la nata, vamos a poner el queso manchego en un cazo y lo vamos a calentar a fuego suave hasta que ese queso se deshaga completamente. Nos va a quedar una crema que va a parecer la nata”, apunta la experta.

Posteriormente, y como cuenta Lola Bernabé, “tomamos un bol grande y meclamos todos los ingredientes. Primero el queso crema, que vamos a batir un poquito para que quede suave. Una vez que tengamos ese queso con la crema, añadimos el resto de ingredientes: la nata, el azúcar, esa mezcla de nata y queso, el zumo de limón y la vainilla. Importante que la mezcla de nata y queso no esté caliente”, especifica.

Para terminar, debemos batir todos los ingredientes hasta obtener una crema lisa que no tenga grumos. Volcamos la mezcla sobre el horno y horneamos 35 minutos. “Pasado ese tiempo, cuando saquemos del horno la tarta, diremos, madre mía, esto está crudo, esto no está bien. Pues eso es lo que buscamos. La vamos a sacar del horno, la dejamos enfriar completamente en el molde hasta que no esté caliente y una vez que no esté caliente, podemos o bien servirla directamente o meterla en la nevera hasta el día siguiente para que se compacte un poco más”, finaliza Lola Bernabé.