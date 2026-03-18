El Paso de Riogordo cumple 75 años: un pueblo entero revive la Pasión de Cristo

El Paso de Riogordo, uno de los autos religiosos más peculiares y conocidos de España, celebra este año su 75 aniversario. La representación, declarada de singularidad turística provincial, volverá a tener lugar, como es tradición, el Viernes Santo y el Sábado Santo, los días 3 y 4 de abril, a partir de las cinco de la tarde. Este evento no solo marca un hito en su historia, sino que reafirma el profundo arraigo que esta tradición tiene en la localidad malagueña.

Escena de la representación

Un pueblo volcado en su tradición

La gran novedad de esta edición es, precisamente, la celebración de su 75 aniversario. Emilio Sánchez, presidente de la junta organizadora, explica que, aunque no se han añadido escenas nuevas, la potencia de este año reside en la conmemoración. Para celebrarlo, ya se han realizado eventos especiales, como una comida popular con todos los actores, y se prepara "alguna sorpresa" para el verano.

La magnitud del evento se refleja en su elenco: entre 550 y 600 actores participan cada año en la representación. Sánchez destaca que todo el pueblo está implicado: "No hay ni una casa en Riogordo que no haya colaborado en algo, ya sea como actores o de otra forma". Esta implicación total es una de las claves del éxito y la continuidad de la tradición a lo largo de las décadas.

Llevo ya 40 años haciendo de San Pedro"

El propio presidente de la junta organizadora, Emilio Sánchez, es un ejemplo de esta dedicación, ya que también tiene un papel en la obra. "Hago de San Pedro", comenta, un personaje que lleva representando cuarenta años. Asegura con humor que, por el tiempo que lleva, "deberían dármelo", en referencia a un premio por su interpretación.

Escena de la crucifixión

Un escenario natural de 10.000 metros cuadrados

La representación se desarrolla en un impresionante escenario natural de 10.000 metros cuadrados con formato de anfiteatro, lo que permite al público una visibilidad perfecta sin necesidad de desplazarse. La infraestructura incluye cuatro pórticos que recrean el palacio de Pilatos, el Cenáculo, el palacio de Herodes y el Sanedrín, además de un riachuelo, un puente y dos montículos para las escenas de la entrada a Jerusalén y la crucifixión.

Gracias a la tecnología, todos los actores utilizan micrófonos inalámbricos, garantizando que el público escuche cada diálogo con claridad. Sánchez recuerda los inicios, cuando tenía que "estar tirando del cable por todos lados". Hoy, el público puede disfrutar de la obra con total comodidad, sentado al aire libre en la explanada del polideportivo del pueblo.

Estamos ya preparando un tercer Jesús"

Para garantizar la continuidad de la obra, la organización se asegura de tener varios actores para los papeles principales. "Nunca nos queremos dejar con los papeles principales que no haya doblete", afirma Sánchez. De hecho, ha adelantado que ya están preparando a un tercer actor para el papel de Jesús, que podría debutar en la edición del próximo año.

Cartel de la edición de este año

De la vida pública a la crucifixión

La representación es exactamente igual tanto el Viernes Santo como el Sábado Santo, aunque los actores que interpretan cada papel pueden cambiar. El auto comienza con el sacrificio de Isaac como nexo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, para luego dar paso a la vida pública de Jesús. Se escenifican pasajes como el encuentro con la samaritana, la entrada en Jerusalén, el sermón de la montaña o la curación del ciego.

Tras esta primera parte, la trama avanza hacia los momentos culminantes de la Pasión con la Última Cena y la oración en el huerto. A partir de ahí, se suceden los juicios de Jesús ante el Sanedrín, Pilatos y Herodes, seguidos por la sobrecogedora escena de la Calle de la Amargura y, finalmente, la crucifixión en el Gólgota.