El Amor desvela su nuevo trono, la esperada obra diseñada por Fernando Prini para el Cristo

La Cofradía del Amor y la Caridad vive este viernes un día histórico con la presentación de su nuevo trono para el Santísimo Cristo del Amor. El acto es en su casa hermandad, un momento que el hermano mayor, Álvaro Guardiola, describe como "un sueño hecho realidad". La expectación es máxima para conocer una pieza que la hermandad llevaba años esperando.

Un sueño hecho realidad"

Un diseño fiel a la elegancia de Prini

El diseño del trono es obra del recordado artista Fernando Prini, quien lo dibujó en 2018 en una fase de total madurez creativa. El proyecto ha sido materializado por un conjunto de artistas entre los que destaca Manolo Toledano, quien ha redimensionado el dibujo original, siempre en coordinación con Prini hasta su fallecimiento. Guardiola ha destacado que los diseños del artista eran conocidos por ser "fácilmente plasmables a la realidad", sin elementos imposibles de ejecutar.

Detalle del nuevo trono

Recuperar las proporciones y la estética

Una de las directrices clave para el nuevo trono era redimensionar la pieza al tamaño de los titulares. El conjunto escultórico del Cristo del Amor y la Virgen de los Dolores, obras de Fernando Ortiz del siglo XVIII y declaradas Bien de Interés Cultural, son de tamaño académico, con un Cristo que mide 1,40 metros. El trono anterior, de los años 50, resultaba desproporcionado para las imágenes.

El diseño de Prini no solo solucionó el problema de escala, sino que también propuso recuperar la estética original de las imágenes. Esta valiente apuesta ha permitido reincorporar atributos como la corona de espinas y las potencias para el Cristo, y la ráfaga y el puñal para la Virgen, un anhelo para muchos cofrades.

Guardiola también ha recordado el aplazamiento del estreno el año pasado, una decisión que asumieron de forma positiva. "Teníamos un trono que cumplía sus funciones, que era totalmente digno", ha señalado, pero el objetivo era otro. "Lo que sí queríamos es la excelencia, y la excelencia, gracias a Dios, es lo que se ha conseguido", ha afirmado.

Lo que sí queríamos era la excelencia, y la excelencia, gracias a Dios, se ha conseguido"

Vista del nuevo trono

Presentación y estreno en la calle

El acto de presentación de esta tarde, abierto a todo el público en la casa hermandad de calle Fernando el Católico, incluirá la bendición del trono, considerado un elemento litúrgico donde reposarán las imágenes el Viernes Santo. Tras el evento, el trono quedará expuesto hasta las 23:00 horas, y la cofradía anunciará los horarios de visita para los próximos días.

Aunque hoy se desvela el resultado final, el gran estreno será en la calle. El hermano mayor se ha mostrado convencido del impacto que causará en la procesión: "Si ya en la casa de hermandad es un deleite, en la calle todavía lo será más". Según Guardiola, los volúmenes del trono crearán juegos de claroscuros que cambiarán con la luz del día y la noche durante el Viernes Santo.