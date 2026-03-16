COPE desvela el arte y el simbolismo de los mantos de las Vírgenes de las cofradías malagueñas

La Alameda Principal de Málaga se ha transformado en un museo al aire libre que anticipa la inminente llegada de la Semana Santa. Desde este lunes, el céntrico paseo acoge la exposición “Mantos de Virgen”, una muestra fotográfica organizada por sexto año consecutivo por COPE Málaga que ofrece una mirada íntima y detallada a una de las piezas más ricas y simbólicas del ajuar procesional. La inauguración ha contado con la presencia de autoridades y protagonistas del mundo cofrade, quienes han realizado un recorrido guiado por el autor de las imágenes, el fotógrafo Eduardo Nieto.

Un tesoro a pie de calle

La exposición consta de 48 fotografías de gran formato que se despliegan en el lateral sur de la Alameda, desde la puerta del hotel La Equitativa hasta el cruce con la calle Córdoba. La muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 26 de marzo, permite a malagueños y visitantes apreciar con un nivel de detalle insólito los bordados, la iconografía y la historia que atesoran los mantos de Vírgenes de cofradías agrupadas y no agrupadas. Justo Fuentes, director de COPE Málaga, ha explicado que la temática fue elegida porque “es algo muy interesante que muchas veces vemos las cofradías en la calle, vemos los mantos, y no entendemos muchas veces la simbología que tiene”. El proyecto, según Fuentes, se fragua con una enorme antelación, agradeciendo la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y los patrocinadores que lo hacen posible.

Emilia Garrido, responsable de artes plásticas de la Fundación Unicaja, una de las entidades colaboradoras, ha calificado la muestra como “una auténtica maravilla”. Durante el recorrido, ha destacado que los mantos “son obras de arte en bordado, realmente impresionantes”. Para Garrido, tenerlos recopilados en esta colección fotográfica es “un trabajo excepcional y digno de ver ahora, en nuestra víspera de esta magnífica Semana Santa”. Ha subrayado que, más allá del fervor religioso, la Semana Mayor posee un “gran patrimonio artístico”, una de las líneas de trabajo fundamentales de la fundación, que busca activamente la conservación y difusión de dicho legado.

La visión de la Iglesia y el compromiso social

El obispo de la diócesis, José Antonio Satué, ha sido uno de los asistentes que ha seguido con más interés las explicaciones del fotógrafo. Monseñor Satué ha confesado que la exposición le ha resultado “muy sugerente” y le ha inspirado tres ideas fundamentales. La primera, “admirar y disfrutar de la belleza de los mantos”. La segunda, una invitación a “dejarnos cubrir por ese manto de misericordia de la virgen”. Finalmente, ha destacado una tercera idea de profundo calado social: el deber de la comunidad.

COPE Málaga José Antonio Satué atiende a COPE Málaga durante la inauguración

También nosotros tenemos que ser mantos que recojan a la gente más desfavorecida” José Antonio Satué Obispo de la Diócesis de Málaga y Melilla

El obispo, que vivirá su primera Semana Santa en Málaga, se ha mostrado expectante y ha asegurado no querer hacerse “demasiadas expectativas para que lo que surja, surja”, convencido de que le impactará tanto la contemplación directa de las imágenes como ver la devoción de los malagueños. Ha elogiado la iniciativa de la COPE como “un buen pórtico que nos ayuda a ir entrando poco a poco en este ambiente de Semana Santa que se vive con tanta fuerza”.

Por su parte, el concejal del Distrito Centro, Francisco Cantos, ha resaltado el esfuerzo de la emisora por mostrar “el gran patrimonio que tienen las cofradías de Málaga”. Cantos, vinculado personalmente a la Cofradía del Amor, ha señalado que el centro de la ciudad ya se transforma para la gran semana, con un engranaje de áreas municipales “muy bien engrasado” que es “garantía de que la Semana Santa de este año, pues, será igual de magnífica que fue el año pasado”.

COPE Málaga Asistentes a la exposición junto al autor de las fotografías Eduardo Nieto

La preocupación turística ante la falta del AVE

La Semana Santa no es solo un acontecimiento de fe, sino también uno de los principales atractivos turísticos de la Costa del Sol. Antonio Díaz, gerente de Turismo Costa del Sol, ha reafirmado la importancia del evento para atraer visitantes nacionales e internacionales. Sin embargo, la alegría de la inauguración se ha visto empañada por la confirmación de una mala noticia: la conexión directa de AVE con Madrid no estará operativa para Semana Santa. Díaz ha sido tajante al respecto, calificándolo de “muy mala noticia” y expresando su incomprensión por que el Gobierno no lo haya tratado como una “obra prioritaria, de urgencia, de necesidad”.

El gerente de turismo ha cuantificado el impacto económico del problema, señalando que “llevamos unas pérdidas bastante importantes, que se pueden ya cuantificar en unos 350 millones de euros”. Esta situación, ha advertido, provocará una caída de visitantes nacionales, ya que “hay mucha gente que, ante la falta de esa línea, pues, van a optar por ir a otros destinos de España”. Para paliarlo, se está incidiendo en la promoción del mercado europeo y animando a los turistas nacionales a viajar en coche, aunque asume que se notará “esa caída de turistas nacionales”. Cristóbal Ortega, vicepresidente primero de la Diputación, ha suscrito esta preocupación, lamentando que un problema que sí se podía gestionar, no se haya resuelto a tiempo para “una de las semanas más importantes de nuestra provincia”.

FOTOGRAFÍAS Y TEXTOS

Volviendo a lo puramente relacionado con la exposición, cabe destacar el trabajo realizado por Eduardo Nieto, el fotógrafo, y David Azuaga, responsable de los textos que acompañan cada imagen. Nieto ha descrito el proceso de creación con su habitual pasión, comparándolo con “un parto”. Ha explicado la enorme dificultad que entraña fotografiar los mantos en procesión: “buscar con el ojo de halcón un balcón previsible, pedir permiso, entrar con humildad y paciencia” y, finalmente, lograr un encuadre que evite los obstáculos y capture el esplendor del bordado. Un trabajo de selección titánico, extraído de un archivo con más de un millón de negativos y tres millones de imágenes digitales.

COPE Málaga Eduardo Nieto, autor de las fotografías y David Azuaga, responsable de los textos

A su lado, David Azuaga ha explicado su labor de documentación para tejer los textos descriptivos. Un trabajo “más sencillo” que el de Nieto, pero que requiere una gran rigurosidad. “Hemos tratado de ser lo más exhaustivo posible, lo más exacto, lo más correcto”, ha afirmado Azuaga, destacando la importancia de consultar fuentes oficiales y a las propias cofradías para que “todo el mundo esté contento”. El objetivo, concluye, es que la exposición llegue a todo el público, “para los cofrades y no cofrades”, aportando conocimiento y cumpliendo una función divulgativa.