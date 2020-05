Los secretos del melón, mucho más que una fruta de postre

El melón es una de las frutas más consumidas durante el verano. Es una fruta dulce y apetitosa que si tomamos después de conservarla en la nevera nos apetece tomar a cualquier hora del día. Normalmente, el melón lo puede tomar tal cual, es decir lo abres, cortas una tajada y para el gaznate. El melón lo podemos acompañar casi con cualquier alimento, sin lugar a dudas, uno de los que más éxito tiene es el jamón serrano ¿quién no ha probado el melón con jamón? Pero el melón ofrece muchas más posibilidades, como por ejemplo poder tomarlo como crema o sopa.

De la mano del doctor José Antonio Trujillo, te ofrecemos una deliciosa y saludable receta:Sopa fría de melón con menta y piñones: "Es una fruta saludable y de temporada. Esta receta es sencilla y sobretodo barata", explica el doctor.

Gracias a su alto contenido en agua es una fruta ideal para mantener la línea: "No llega ni a 100 kilocalorías por 100 gramos. Tiene mucho contendio en agua alrededor de un 85%. 100 g . Lo que ocurre es que tiene un azúcar que le dan el sabor que es lo que hace que le de ese sabor tan delicioso".

Las propiedades del melón son muy saludables para nuestro organismo: "Tiene sodio, potasio, yodo. Tiene vitaminas de las denominadas de tipo A, vitamina C. Posee un alto contenido en betacaroteno y vitamina B9. Con 200 gramos de melón ya cubrimos casi el 80% de las necesidades diarias de vitamina C, el 30% de B9 o ácido fólico y el 20% de betacaroteno. Hay que recordar que tanto la vitamina A como la C son antioxidantes y eso es buenísimo para nuestro organismo porque ayudan a refuerzar el sistema inmunitario".

▶️ Hoy es viernes y toca hablar de #alimentaciónsaludable con los amigos de @cope_es.



�� A las 13:05 con @EmilioJGuerrero los beneficios de ésta receta nutritiva, refrescante y sobre todo con mucho arte �� #dietagreco#dietamediterraneaconartepic.twitter.com/z2NMdssEGf — Joseantonio Trujillo (@Joseatrujillo) May 29, 2020

Mucho se ha dicho de que le melón es muy indigesto y sobre todo por la noche: "Esta sopa se puede tomar por la noche sin problemas. Siempre se dice que el melón es indigesto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de consumir cualquier alimento es que hay que tener moderación. Con el melón al tener bastante agua y esos azúcares que le dan el sabor, que son más complejosy por eso provcan la digestión un poco más lenta. El problema que suele haber cuando comemos melón es que como cuando lo consumimos está fresquito, dulce, te invita a seguir comiendo y no sabemos cuando parar de tomarlo y nos olvidamos de parar en la medida que lo comemos", explica el doctor Trujillo.

INGREDIENTES

1 Kg de melón

2 yogures naturales

1 pizca de sal

1 pizca de pimienta negra

Unas hojas de menta

Un puñado de piñones

Esta sencilla receta es muy saludable

ELBAORACIÓN

1 - Corta el melón en cuadros y lo bates con el robot de cocina

2 - Añade los dos yogures naturales y sigue batiendo hasta lograr una textura suave

3 - Añade un poco de sal pimienta negra y menta picada

4 - Déjalo reposar en la nevera hasta que quede bien fresquita

5 - Para servirlo añade los piñones y pon una hoja de menta para decorar

