El ingrediente que desconoces para hacer un gazpacho "premium"

Estamos a las puertas del verano. La llegada del buen tiempo parece un hecho y las altas temperaturas empiezan a instalarse en los mercurios de nuestros hogares. Los guisos, potajes o sopas dan paso en las cocinas a unas recetas más frescas y ligeras. Sin lugar a dudas, uno de los productos que más consumimos los españoles en verano es el gazpacho.

La palabra gazpacho nos traslada al verano y el verano nos lleva al gazpacho. Este fresco alimento cuya base es el tomate, tiene múltiples variantes. Últimamente se han dado a conocer recetas de gazpacho de sandía, de melón o incluso de fresas; la cocina avanza y las innovaciones llegan también al típico gazpacho andaluz.

De la mano de David Piedra, chef del hotel Vincci Posada del Patio, te descubrimos un gazpacho con el que seguro que triunfarás. Mantiene la esencia del gazpacho tradicional pero se le añade un gusto y una cremosidad espectacular. Una de las claves está en un producto que no suele acompañar a este producto, la zanahoria “da un color más rojizo, tiene la proteína del betacaroteno, que nos aporta vitamina A. Le da un sabor suave y además es antioxidante y el sabor de la zanahoria no se percibe”

INGREDIENTES PARA CUATRO PERSONAS

200 gr de tomate verde o de pera

200 gr de Aguacate

300 gr de mango

30 gr pimienta verde

1 diente de ajo

100 gr de pepino

Media Lima

1 Ramita de Albahaca

Media zanahoria

200 ml de agua

150 ml de aceite de oliva virgen extra

50 mil vinagre de Jerez

Sal al gusto

ELABORACIÓN

Introducimos en la batidora, robot de cocina o thermomix todos los ingredientes excepto el agua, el aceite, vinagre. Antes de poner el ajo, lo ideal es quitarle la semilla interior y así evitaremos que se repita el ajo. Con el pepino también podemos quitar las semillas del interior, para ello cortamos el pepino de manera alargada y con una cuchara rascamos las semillas y las desechamos. Con la media lima hacemos un zumo y se lo añadimos, de esta manera al usar aguacates conseguiremos que el aguacate conserve su color verde y no tenga una textura negruzca. En cuanto al tomate, el verde le da un color diferente que se combina muy bien con el rojo del mango y nos servirá para rebajar el color, pero si no encontramos el tomate verde lo ideal es sustituirlo por el tomate pera. También se recomienda que el mango no esté demasiado duro, si está maduro, será mejor en cuanto a saboy textura. Cuando lo tengamos todo listo lo batimos y le vamos añadiendo poco el aceite mientras se está batiendo, de esta manera lograremos que se vaya emulsionando.

Posteriomente vamos añadiendo la sal, el agua y el vinagre.

Por último, y aquí dejamos volvar la imaginación, lo podemos acompañar por unos buenos boquerones en vinagre, unas berenjenas fritas con miel de caña o unas ricas mojamas.

