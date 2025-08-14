Paunovic, en El Partidazo de COPE: "Todavía tenemos que reforzar al equipo, pero no tenemos miedo"

El Real Oviedo consiguió regresar a Primera Divisón 24 años después tras vencer al Mirandés en el playoff de ascenso. Una vuelta a la élite que será una realidad este viernes cuando el conjunto asturiano debute contra el Villarreal en la primera jornada.

Y para hablarnos de cómo ha sido la preparación del Oviedo y de cómo vivirá ese primer partido en el regreso a la máxima categoría del fútbol español, Veljko Paunovic ha pasado por los micrófonos de El Partidazo de COPE.

EFE El autobús con los jugadores del Real Oviedo durante un momento de la celebración del ascenso

"Todavía nos falta suplir algunas bajas del año pasado y reforzar algunas posiciones del equipo. Pero la situación no es para entrar en pánico y tomar decisiones equivocadas", empezó diciendo el técnico del equipo carbayón. Y agregaba: "Puede que todavía nos falten cinco jugadores para completar la plantilla. Pero todo depende de un mercado en el que nosotros no somos el pez grande".

José Luis Corrochano le preguntó sobre los problemas que están teniendo muchos equipos para inscribir a sus jugadores antes del inicio de La Liga y Paunovic se mostró muy contundente con su opinión. "Es lo que hay. Hay muchos equipos con problemas para inscribir a sus jugadores. No es un sistema perfecto, pero nosotros no podemos poner excusas. Tenemos que cumplir con las expectativas que requiere la Primera División porque hemos venido para quedarnos y para ello debemos subir el nivel todos", afirmó.

El entrenador recordó cómo vivió el ascenso y comentó: "Todavía quedan muchos recuerdos porque no ha empezado la temporada. Pero yo soy muy cauto y soy el que pone las pilas a los demás para que no se relajen pensando en ese bonito momento. Tenemos que estar en alertar porque La Liga empieza ya".

Y para finalizar, elogió a Santi Cazorla. "Pone las cosas muy fácil. Es un campeón y una persona que entiende muy bien su impacto dentro y fuera del campo. Y como vimos en el playoff fue clave para lograr el ascenso porque supo utilizar muy bien todas sus herramientas".

Aunque antes de acabar, Paunovic también habló de las razones por las que Jovic y Maksimovic no llegaron al Oviedo este verano. "El Getafe recibió una mejor oferta por Maksimovic, el jugador quería venir, pero no tenemos tanta fuerza en el mercado. Jovic estaba esperando a lo que ocurriera con Maksimovic y al final optó por escoger otra oferta".