Juan y Medio responde irónicamente a Melody tras promocionar su disco y deja a todos boquiabiertos

La cantante sevillana Melodía Ruiz, más conocida como Melody, acudió al programa que presentan Juan y Medio y Eva Ruiz -La tarde aquí y ahora- en la televisión pública andaluza para promocionar su último single 'Las cosas del amor' y también para apoyar al mundo de la cultura ante la situación tan delicada que vive el sector debido a la pandemia por el Covid-19.

LA AMENAZA DE MELODY Y EL ZASCA DE JUAN Y MEDIO

La complicidad entre la cantante y el presentador es evidente. Les une una amistad desde hace muchos años y por eso Juan y Medio no se corta ni un pelo a la hora de hablar con ella. En un alegato en defensa de la cultura, Melody también añadió que “todas esas miles de familias que lo están pasando mal ojalá vayan poco a poco respirando. Hace falta mucha música, alegría y positividad y le pido a la gente que vea mi videoclip en Youtube”.

Tras esas declaraciones, Melody se dirigió a Juan y Medio para dejarle claro, entre bromas, la siguiente amenaza: “Como tú no veas mi videoclip ya no te hablo más”. Fue ahí cuando Juan y Medio sacó su lado más sarcástico e irónico para dirigirse a la sevillana: “Pues yo no sé si eso es una amenaza o una ventaja”

JUAN Y MEDIO: “EL MUNDO ESTÁ LLENO DE OFENDIDITOS”

Antes de cantar sobre el plató de 'La Tarde aquí y ahora', el programa mostró algunas imágenes del nuevo videoclip de Melody para sorpresa del presentador. Al ver las imágenes, Juan y Medio continuó bromeando sobre el vestuario de la cantante en el vídeo: “Apagar ese vídeo inmediatamente, tanta carne ahí expuesta...”, comentó. Su compañera Eva Ruiz añadía que además se estaba emitiendo “en horario infantil”.

Fue entonces cuando Melody dijo que no dijera ese tipo de cosas porque “luego me llaman la atención por tu culpa”. Pero para quitarle hierro al asunto, Juan y Medio quiso dejar claro lo siguiente: “No te preocupes si te llaman la atención por cualquier tontería, el mundo está lleno de ofendiditos”, afirmó.

