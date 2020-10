Juan y Medio "pierde los papeles" en directo: "Me los has escondido otra vez"

Son situaciones que les puede pasar a cualquiera, pero el mal rato que se llevó el presentador almeriense fue de aúpa, al creer que había perdido los papeles, nada más lejos de la realidad. Fue una broma, un escondite. El conductor de "La tarde aquí y ahora" que lo presenta junto a Eva Ruíz no encontraba los papeles, "te juro que los tenía yo, no se donde los he dejado. Te juro que yo los tenía por aquí los papeles".

Eva Ruíz dio tranquilidad y siguió presentando, aunque Juan y Medio no salía de su propio asombro al no saber dónde estaba todo el guión de contenidos del programa de este pasado martes, "los ha escondidos Raúl, bueno, no pasa nada, estamos en directo, Raúl está aquí y graba", respiraba al fin Juan y Medio ya con los papeles en la mano. Es que sin guión...

Cuando Juan y Medio estalló por sus familiares con COVID-19

Durante su intervención contó su experiencia y se mostró crítico: “Faltan directrices claras. Lo depositamos todo en manos de los sanitarios y eso no puede ser. Aquí falla algo. No puede ser que sigamos siendo el país con más contagios. No nos lo tomemos a broma, sobre todo el personal vulnerable, los mayores”.

Durante el programa 'La tarde aquí y ahora' de Canal Sur, Juan y Medio explicó que el contagio se inició cuando uno de sus familiares, en una de las tantas veces que fue a realizarse unas pruebas al hospital, contrajo el coronavirus.

“El virus se manifestó a los ocho días de estar con nosotros, con lo cual no tuvimos oportunidad de tomar las debidas precauciones porque éramos personas que convivíamos en la misma casa. Todos nos tuvimos que hacer la analítica y salieron cuatro positivos en casa”, señaló el popular presentador.

Nació en Lúcar, Almería, y vive actualmente en Sevilla. Estudió en el colegio de La Salle en Burgos, y en el colegio Fundación Caldeiro en Madrid, y se licenció en Sociología y en Derecho en la Universidad de Alcalá. Ejerció la abogacía durante un tiempo. Estuvo trabajando para Luz Casal y Hombres G, y poco después comenzó su debut televisivo como gancho de Inocente, inocente.

Por otro lado, presentó programas como: Vaya nochecita, Aquí no hay quien duerma, Fiebre del domingo noche, Más madera, Vídeos, vídeos, Tu gran día, Un siglo de canciones y El bus. Incluso ha hecho teatro, Triple salto mortal, y monólogos de El club de la comedia. Además ha presentado gran cantidad de galas.

Como actor, ha participado en varias películas: El niño invisible, Locos por el cine, Suspiros de España y Portugal, El día de la bestia, Operación Gónada, Trileros, Jaa me maten y Un rey en La Habana, o la aparición en la serie de internet Malviviendo. De 2003 a 2007, presentó en Canal Sur 1, Punto y medio.

Para la misma cadena condujo Menuda noche, formato que estuvo en la parrilla durante 15 temporadas, desde 2004 hasta 2019 y La Tarde, aquí y ahora, desde septiembre de 2009, creado por la productora Indalo y Media de la cual es propietario.

En septiembre de 2006 fichó por Antena 3, donde presentó varios programas de corta duración: 1 contra cien en 2006, en mayo de 2007 el espacio de debate Paranoia semanal, y en 2008 el docu-reality Aeropuertos: Hello, Goodbye.​

Paralelamente, en la misma cadena, el 19 de octubre de 2007, estrenó el talk show de testimonios Diario y Medio, inicialmente emitido como versión de los viernes del programa El diario de Patricia.​ Tras la marcha de Patricia Gaztañaga de este último, en julio de 2008 Diario y Medio pasó a emitirse de forma diaria en su lugar,​ y en 2009 presentó el espacio Pánico en el plató.

Desde septiembre de 2009 hasta la actualidad, presenta el programa en Canal Sur, "La tarde aquí y ahora". En septiembre de 2016, presentó simultáneamente en Antena 3 el programa de citas y encuentros El amor está en el aire,5​ y en La 1, Poder canijo, un programa sobre educación.

