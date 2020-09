Juan y Medio estalla después de que varios de sus familiares sufran coronavirus: "Aquí falla algo"

Tras un verano cuanto menos diferente, la parrilla radiofónica y televisiva vuelve a tomar cierta normalidad con la vuelta de programas y protagonistas habituales en las ondas y en las pantallas. Es el caso de Juan y Medio, famoso presentador almeriense que ya está de vuelta en las tardes de Canal Sur tras un verano en el que cuatro de los familiares con los que convivía dieron positivo en Covid-19.

Durante su intervención contó su experiencia y se mostró crítico:“Faltan directrices claras. Lo depositamos todo en manos de los sanitarios y eso no puede ser. Aquí falla algo. No puede ser que sigamos siendo el país con más contagios. No nos lo tomemos a broma, sobre todo el personal vulnerable, los mayores”.

UN FAMILIAR CONTRAJO EL COVID-19 EN EL HOSPITAL

Durante el programa 'La tarde aquí y ahora' de Canal Sur, Juan y Medio explicó que el contagio se inició cuando uno de sus familiares, en una de las tantas veces que fue a realizarse unas pruebas al hospital, contrajo el coronavirus.

“El virus se manifestó a los ocho días de estar con nosotros, con lo cual no tuvimos oportunidad de tomar las debidas precauciones porque éramos personas que convivíamos en la misma casa. Todos nos tuvimos que hacer la analítica y salieron cuatro positivos en casa”, señaló el popular presentador.

CADA UNO PRESENTABA DISTINTOS SÍNTOMAS

Entre esas cuatro personas que dieron positivo, entre los que no encontraba Juan y Medio, aparecieron síntomas completamente distintos: “uno estaba asintomático, otra persona tenía dolores intensos de cabeza, otro tenía sudoración y no podía dormir y otro rechazaba la comida sólida y tenía problemas digestivos. Ninguno ha sufrido ningún episodio grave ni ha tenido que ser ingresado en el hospital”, apuntó.

INSISTIR EN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

La experiencia de pasar por este mal trago le ha enseñado mucho a Juan y Medio, como él mismo reconoce. “Te enseña lo inmensamente vulnerable que somos, puedes tomar millones de precauciones y en el momento más inesperado surge”. Además quiso recordar las medidas de prevención fundamentales como la distancia de seguridad, la higiene y la mascarilla. “Aunque hace calor en Andalucía es preferible no salir a hacerlo sin mascarilla. El miedo va por libre, va por barrios, y es muy difícil controlarlo, pero que todo el mundo esté atento y pendiente”, destacó el presentador almeriense.

Por último, Juan y Medio bromeó al comentar que “he estado confinado 14 días, pero eso sí, cómo he dejado la plata”

⁉️¡Trump amenaza con robarnos @LATARDE_RTVA y a sus presentadores de Canal 'Surf'������!��



����Donald a Juan: "Aquí se hace lo que manda el menda"��



��️Air Force One preparado para llevar a Juan y @Evaruizcanalsur a EE.UU. ��



��️ Lunes-Viernes

03:30pm | CanalSurTV pic.twitter.com/snH8z0xrOg — CanalSur (@canalsur) August 28, 2020

