La foto de Juan y Medio de niño que explica su mayor complejo

Ya se sabe que Juan y Medio habla sin tapujos cuando es necesario, ya sea hablando de otros o de él mismo. En esta ocasión, el presentador junto a Eva Ruiz de 'La Tarde, aquí y ahora' de Canal Sur Televisión bromea sobre el tamaño de sus orejas cuando era niño. Para demostrarlo llega a enseñar fotografías de su infancia mientras explica el tamaño de sus orejas y la forma de su cabeza.

BROMEA SOBRE SUS OREJAS Y SU CABEZA

Juan y Medio empieza bromeando sobre la forma de su cabeza mientras enseña una fotografía de niño. “Para empezar tengo una cabeza con ángulos, algo poco conocido. Tengo la cabeza cuadrada por arriba y luego se va afinando”, cuenta entre risas de sus colaboradores y del público.

Pero tras hablar de la cabeza entra de lleno al tema de sus orejas. “En la foto aparecen despegadas, pues luego se me despegaron más todavía. Siempre me hacía las fotos por el perfil izquierdo”, comenta. Lo mejor para Juan y Medio ha sido que la cabeza se ha proporcionado con el tamaño de las orejas y por eso apenas se aprecia nada en la actualidad. “No sé me han corregido, sino que me ha crecido la cabeza. Ahora está todo más proporcionado, pero yo con dos meses ya tenía estas orejas”, bromea entre risas de sus compañeros.

¿CÓMO ESTARÍA JUAN Y MEDIO SIN PELO?

Está claro que el buen rollo y las bromas siempre están presentes en el programa y en esta ocasión Eva Ruiz quiso probar una aplicación muy divertida con Juan y Medio. “Yo sin pelo tengo que ser un horror, si es con pelo y lo paso mal...”, dice Juan y Medio cuando Eva le pregunta cómo sería sin pelo.

Al verse sin pelo y con otros filtros que le ponen, Juan y Medio afirma que “es lo más cercano que he visto al hijo de Doraemon, qué tío más feo”. Cómo se puede ver en el vídeo anterior, posteriormente el presentador también coge la tablet y le hace lo mismo a Eva Ruiz

